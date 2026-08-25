81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı sonrasında 81 il başkanı ortak bir yazılı açıklama paylaştı. Parti tarihinin ve sorumluluğunun altının çizildiği bildiride, Türkiye genelinde sahaya inilerek yürütülecek mücadeleye dikkat çekildi.

"KİŞİLER GELİR GEÇER, CHP KALIR"

Açıklamada, CHP’nin sıradan bir siyasi parti olmadığı ve milletin büyük bir emaneti olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir siyasi tartışmayı CHP’nin tarihinden, hiçbir kişiyi CHP’den büyük görmüyoruz. Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Kadrolar değişir, CHP’nin mücadelesi sürer. Dönemler değişir, CHP’nin Türkiye’ye karşı sorumluluğu değişmez."

"DEVLETİ BİR İKTİDAR GABNİMETİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Devlet yönetiminde liyakat, hukuk ve kamu ahlakının esas alınması gerektiği vurgulanan bildiride, Türkiye’nin ihtiyacının yeni kavgalar değil; adalet, güven ve temiz siyaset olduğu ifade edildi. 81 il başkanı olarak parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgüt olduklarını belirten başkanlar; emekliden işçiye, çiftçiden gençlere kadar vatandaşın yanında olacaklarını kaydetti.

"YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ" VURGUSU

Açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "güvenli liman" ifadesine atıfta bulunularak şöyle denildi:

"Güvenli liman, sonsuza kadar beklemek değil; güç toplayıp yeniden yola çıkmaktır. Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da açıkça söylüyoruz: Biz burada yalnızca zor günlerde durmak için değil, Türkiye’nin geleceğini birlikte kurmak için buradayız. Bizim bağlılığımız kişilere değil; CHP’nin tarihine, kurumsal kimliğine, Cumhuriyet’e ve Türkiye’nin geleceğinedir."

Açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. 81 il örgütüyle buradadır. Atatürk’ün emanetiyle; Cumhuriyet’e, demokrasiye, hukuka ve halka bağlılığıyla buradadır. Ve şimdi yeniden yola çıkmaktadır" mesajıyla tamamlandı.