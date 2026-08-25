Haberler

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tolga Karel, eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına yazdığı not ise dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD’ye yerleşmişti.

Amerika’da lojistik sektörüne adım atan ve TIR şoförlüğü de yapan Karel, kurduğu yeni hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü isim, bu kez eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“YATIRIM YAPACAKSANIZ SEVGİYE YAPIN”

Karel, aile fotoğrafının yanında takipçilerine dikkat çeken bir mesaj verdi. Yatırım dünyasının dilini kullanan ünlü isim, “Yatırım yapacaksanız sevgiye yapın. Eşinizi doğru seçin. Tek yatırım tavsiyem.” ifadelerini kullandı.

Maddi yatırımlara gönderme yapan Karel, paylaşımında asıl değer verdiği yatırımın sevgi ve aile olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

İsrail'e verdiği mesaj Ahlat'taki programa damga vurdu

Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi