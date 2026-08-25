Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız hakkında gündeme gelen maden işçilerinin ücret ve tazminatlarının ödenmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Saral, ilgili bakanlık ve kurumlara çağrıda bulunarak işçilerin haklarının korunmasını istedi.

“SİNDİRİLEMEZ, SİNEYE ÇEKİLEMEZ”

Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir ülke gündeminde olan iddiaların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialara ilişkin, “Bu iddialar sindirilemez, sineye çekilemez” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİNİN ALIN TERİ ÜZERİNDEN KİMSE SERVET BÜYÜTEMEZ”

Maden işçilerinin emeğinin karşılığının verilmesi gerektiğini vurgulayan Saral, “Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz” dedi.

Saral, açıklamasında maden işçilerinin yanında olduklarını belirterek ilgili bakanlıklar ile yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

BAKANLIKLARA VE YETKİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

İddiaların ivedilikle incelenmesini isteyen Saral, maden işçilerinin haklarının korunması ve birikmiş alacaklarının ödenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Saral açıklamasını, “İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır” sözleriyle tamamladı.