Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

Oyuncu Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte geçirdiği anlardan yeni bir paylaşım yaptı. Yıldırım, oğluyla denizin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

BABA-OĞULUN KEYİFLİ ANLARI

Deniz kenarında oğlu Fikret Hakan ile vakit geçiren Yıldırım, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabına taşıdı. Baba-oğulun samimi kareleri dikkat çekerken, Pınar Deniz de eşinin paylaşımına beyaz kalp emojisi bıraktı.

2024’TE ROMA’DA EVLENDİLER

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılında Roma’da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, aile hayatlarından kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Çift, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmuştu. Pınar Deniz, oğlunun birinci yaş gününde yaptığı paylaşımda “Bir bakmışsın büyümüş derlerdi. Öyleymiş... Yavrum bir yaşına girdi bugün” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com