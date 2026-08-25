Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin

Çorum'da mera alanında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, kabus dolu anlar yaşadı. Otlama alanındaki zehirli otları yiyen sığır sürüsü bir anda fenalaşmaya başladı. Hayvanların peş peşe yere yığıldığını gören besici, durumu fark edince büyük bir panik yaşadı.

ADETA ZAMAN YARIŞTI

Zehirli otların etkisiyle kısa sürede sürünün yarısının telef olduğunu anlayan çaresiz adam, kalan ve can çekişen hayvanlar için zamanla yarıştı. Hayvanların telef olmadan kesilmesini sağlamak isteyen vatandaş, çareyi çevredeki insanlara seslenmekte buldu.

"ELİ BIÇAK TUTAN HERKES ALANA GELSİN!"

Olayın şokuyla çevreden yardım isteyen acılı besici, “Eli bıçak tutan herkes alana gelsin, inekleri keselim” diyerek bölgedekileri seferber etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardıma koşmasıyla alanda zamana karşı bir mücadele başlatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com