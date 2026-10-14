Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

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Kendine has tarzı ve yorumuyla tanınan ünlü şarkıcı Bayhan, geçmişine ve çocukluk yıllarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetiştiği döneme değinen ünlü isim, hayatının o kesitine dair bilinmeyenleri paylaştı.

"BİZİ RAHİBELER BÜYÜTTÜ"

Çocukluk yıllarında Almanya'da kaldığı kurumu ve orada geçirdiği günleri anlatan Bayhan, eğitim ve yetişme sürecinde din adamlarının rolüne dikkat çekti. İlk dini bilgilerini de orada aldığını ifade eden sanatçı, şu cümleleri kaydetti: "Bizi rahibeler büyüttü ve ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Kilisede flüt çaldım. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Zorlu bir çocukluk geçmişine sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Bayhan’ın itirafları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuyla ilgili "Allah kimseyi annesiz-babasız bırakmasın" yorumları yapıldı.

Kaynak: Haberler.com