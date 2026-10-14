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Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

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Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din... Haber Videosunu İzle
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...
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Şarkıcı Bayhan, Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçen çocukluk yıllarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük yaşta rahibeler tarafından büyütüldüğünü belirten ünlü şarkıcı "İlk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Kilisede flüt çaldım" ifadelerini kullandı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla tanınan ünlü şarkıcı Bayhan, geçmişine ve çocukluk yıllarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetiştiği döneme değinen ünlü isim, hayatının o kesitine dair bilinmeyenleri paylaştı.

"BİZİ RAHİBELER BÜYÜTTÜ"

Çocukluk yıllarında Almanya'da kaldığı kurumu ve orada geçirdiği günleri anlatan Bayhan, eğitim ve yetişme sürecinde din adamlarının rolüne dikkat çekti. İlk dini bilgilerini de orada aldığını ifade eden sanatçı, şu cümleleri kaydetti: "Bizi rahibeler büyüttü ve ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Kilisede flüt çaldım. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Zorlu bir çocukluk geçmişine sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Bayhan’ın itirafları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuyla ilgili "Allah kimseyi annesiz-babasız bırakmasın" yorumları yapıldı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Anne babanı, dünyaya geleceğin ülkeyi seçme şansın yok İsrail'de dünyaya gelsen şu an lanetlediğiniz yahudilerden olacaktınız veya İngiltere'de doğsan Hrıstiyan, Hindistan'da doğsan budist olacaktın din nedeni ile kimse kimseyi hor görmesin

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Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

Dediklerin kısmi doğru sadece. Her insanın bir fıtratı var. Her insanda mutlaka istihare ve derin düşünce anları olmuştur diyebiliriz. Evet israilde doğmuştur fakat siyonizm kibir demektir. Sen yahudi bir kadının rahminden çıkmadıysan geçmiş olsun. Bizde kusursuz olan islamdır insan değil. Her insana mutlaka tevdi olur. Hepimizin ortak bir sonu var ve kimse kaçamaz. Hesap günü kimse itiraz edemez.

yanıt7
yanıt2
Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

İsraile Nalet okumayalım mı şimdi,dua mı edelim istiyorsun..

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSüleyman Güneş:

Gündeme gelmek için konuşulan gereksiz söylemler olarak görüyorum. Çoğu sanatçı veya kendini o aynada gören şahısların uyguladığı sosyo psikolojik bir yöntemdir.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Ne yapalım senin nerede ne şekilde yetiştiğinden..

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