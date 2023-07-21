Havza'da Mekanik Katlı Otopark Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde yapılan mekanik katlı otoparkın açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, açılış töreninde, mekanik katlı otopark ile teknolojinin son imkanlarının kullanıldığını söyledi. Havza'nın, Samsun'un üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Muş, 'Organize sanayi bölgesi var, onun genişletilmesiyle alakalı çalışmalar yürütülüyor. Sanayi demek, üretim, istihdam, ihracat demek, ilçenin ve ilin zenginleşmesi demek. Daha fazla ticari aktivite demek. Dolayısıyla bugünden bunların hazırlıklarının yapılması lazım. Samsun'u, Türkiye'nin kuzeyinde üretim merkezi yapmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda bu iş için büyük çaba sarf edeceğiz.' dedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Havza'nın en önemli sorununun otopark olduğunu dile getirerek, 'Mekanik otopark projeleri Türkiye'de çok yok. Dünyada da çok olan bir yatırım değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandığında bütün ilçelerde neler yapabiliriz noktasında çalışma yaptık. Havza için de bu projeyi hazırladık. Güvenli, rahat, teknoloji ürünü, son sistem akıllı bir tesis.' ifadelerini kullandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de ilçenin genel ihtiyaçları için yapılan değerlendirmede ilk sırada trafik ve otopark sorununun geldiğini vurgulayarak, 'Mekanik katlı otopark, Havza'nın Türkiye Yüzyılı'nda çok ciddi büyüme yakaladığının nişanesidir.' diye konuştu. Konuşmaların ardından beş katlı 340 araç kapasiteli mekanik otoparkın açılışı yapıldı. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Osman Kandıra, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde yapılan mekanik katlı otoparkın açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, açılış töreninde, mekanik katlı otopark ile teknolojinin son imkanlarının kullanıldığını söyledi.

Havza'nın, Samsun'un üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Muş, "Organize sanayi bölgesi var, onun genişletilmesiyle alakalı çalışmalar yürütülüyor. Sanayi demek, üretim, istihdam, ihracat demek, ilçenin ve ilin zenginleşmesi demek. Daha fazla ticari aktivite demek. Dolayısıyla bugünden bunların hazırlıklarının yapılması lazım. Samsun'u, Türkiye'nin kuzeyinde üretim merkezi yapmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda bu iş için büyük çaba sarf edeceğiz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Havza'nın en önemli sorununun otopark olduğunu dile getirerek, "Mekanik otopark projeleri Türkiye'de çok yok. Dünyada da çok olan bir yatırım değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandığında bütün ilçelerde neler yapabiliriz noktasında çalışma yaptık. Havza için de bu projeyi hazırladık. Güvenli, rahat, teknoloji ürünü, son sistem akıllı bir tesis." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de ilçenin genel ihtiyaçları için yapılan değerlendirmede ilk sırada trafik ve otopark sorununun geldiğini vurgulayarak, "Mekanik katlı otopark, Havza'nın Türkiye Yüzyılı'nda çok ciddi büyüme yakaladığının nişanesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından beş katlı 340 araç kapasiteli mekanik otoparkın açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Osman Kandıra, davetliler ile vatandaşlar katıldı.