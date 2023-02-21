Hatay'daki deprem dünya basınında: En korkunç korkuları yeniden canlandırdı

Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Hatay'daki depremler uluslararası kamuoyunda endişe yaratırken Financial Times gelişmeyi "Yeni sarsıntı, depremle yıkılan bölgeyi vurdu" manşetiyle duyurdu. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da haberinde "İlk depremin yarattığı en korkunç korkuları da yeniden canlandırdı, enkaz altında kalmak gibi" ifadelerine yer verdi.

40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerden sonra birçok şehirde arama-kurtarma çalışmaları sona ererken, toparlanmak için de çalışmalar sürüyor. Fakat depremin yaralarını sarmaya başlamadan önce dün akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen şiddetli deprem hem bölge halkını hem de uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

ULUSLARARASI MEDYA DEPREME GENİŞ YER AYIRDI

Dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde 6 kişi yaşamını yitirirken uluslararası medya kuruluşları da depreme geniş yer ayırdı.

"YENİ SARSINTI, DEPREMLE YIKILAN BÖLGEYİ VURDU"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sadece 15 gün sonra böyle şiddetli depremlerin yaşandığına dikkat çeken Financial Times, "Yeni sarsıntı, depremle yıkılan bölgeyi vurdu" başlığını kullandı. Gazete, "İki hafta önce hasar gören binalar yıkıldı ve ölümler yaşandı. İnsanlar bir kez daha kaçmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi. Gazete, önceki depremlerle evsiz kalan çok sayıda ailenin otomobillerinde kalmaya başladığını aktarırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti ve ABD'nin Türkiye'ye yardım yapacağını açıklaması hatırlatıldı.

BLOOMBERG: YIKILMIŞ BÖLGE SALLANDI

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de depreme geniş yer ayırdı. Medya kuruluşu, "Türkiye'nin halihazırda afet bölgesi olan bölgeleriyeni depremlerle sarsıldı. Yetkililer üç kişinin öldüğünü duyurdu ve yüzlerce insan hastanede" ifadelerine yer verdi. Bloomberg, "Daha önceki afetlerle yıkılan bölgeler sallandı. 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler iki hafta önce on binlerce insanın öldüğü bölgeyi vurdu" yorumunu yaptı.

THE TIMES: MISIR'DAN DA HİSSEDİLDİ

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times da depremi okurlarına duyurdu. İngiliz gazete, "Türkiye ve Suriye, 6.4 büyüklüğündeki yeni bir depremle sallandı ve Lübnan ve Mısır'da da binalar sarsıldı" ifadesini kullandı. Makalede, "İlk belirlemelere göre yaşanan deprem, iki hafta önce Türkiye'nin güneybatısını vuran depremden çok daha az şiddetliydi" yorumuna yer verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, dün gece yaşanan depremden sonra çekilen fotoğrafları servis etti.

WALL STREET JOURNAL: YENİ TRAVMA YARATTI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da deprem ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, "Türkiye'nin güneyi halihazırda olabilecek en kötü felaketi 6 Şubat'ta yaşamıştı ve iki depremin sonucunda Türkiye'de ve Suriye'de en az 47 bin insan yaşamını yitirmiş milyonlarca insan ise evsiz kalmıştı" yorumu yapıldı. Haberde, "Yeni sismik şok Türkiye'nin güneyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki insanlarda yeni travmaya sebep oldu. İlk depremin yarattığı en korkunç korkuları da yeniden canlandırdı, enkaz altında kalmak gibi" denildi.

BILD: TSUNAMİ UYARISI YAPILDI, SONRA KALDIRILDI

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de depremi okurlarına, "İçişleri bakanı duyurdu: 3 ölü ve 200'den fazla yaralı var. Yeni deprem Türkiye'yi salladı" başlığıyla duyurdu. Depremin panik yarattığı belirtilirken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin Twitter üzerinden tsunami uyarısı yaptığını fakat daha sonra bu uyarının kaldırıldığını aktardı.