Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

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Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle selamlaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk'un elini sıkmaması üzerine tepki gösterdi.

DEM PARTİLİ VEKİL ELİNİ SIKMADI

Komisyon toplantısı öncesinde Bakan Tekin ile muhalefet milletvekilleri arasında selamlaşma yaşandı. Bu sırada DEM Partili Keziban Konuk, Bakan Tekin'in elini sıkmadı. Konuk'un bu tavrı üzerine Bakan Tekin'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

BAKAN TEKİN'DEN İMALI YANIT

Keziban Konuk'un elini sıkmamasına tepki gösteren Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan bu diyalog, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çekti.

"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP"

Bakan Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden muhalefet milletvekillerinden birine de şiir önerisinde bulunarak "Şovunu dışarıda yap" dedi.