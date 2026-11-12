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Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

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Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Haber Videosunu İzle
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gergin başladı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayı reddetti. Bakan Tekin ise "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" sözleriyle karşılık verdi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmadı.
  • Bakan Tekin, Konuk'un elini sıkmaması üzerine "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" dedi.
  • Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden bir muhalefet milletvekiline "Şovunu dışarıda yap" dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle selamlaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk'un elini sıkmaması üzerine tepki gösterdi.

DEM PARTİLİ VEKİL ELİNİ SIKMADI

Komisyon toplantısı öncesinde Bakan Tekin ile muhalefet milletvekilleri arasında selamlaşma yaşandı. Bu sırada DEM Partili Keziban Konuk, Bakan Tekin'in elini sıkmadı. Konuk'un bu tavrı üzerine Bakan Tekin'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

BAKAN TEKİN'DEN İMALI YANIT

Keziban Konuk'un elini sıkmamasına tepki gösteren Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan bu diyalog, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çekti.

"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP"

Bakan Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden muhalefet milletvekillerinden birine de şiir önerisinde bulunarak "Şovunu dışarıda yap" dedi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıErdi KATA:

sayın bakanım elinizi kirletmemişsiniz iyi etmiş aslında

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Haber YorumlarıMurat Çevre:

insan olan Allah'ın verdiği selamı alır düşmanın dahi olsa bu böyledir ha insan değilsen ki zaten durumu onu gösteriyor yapacak bir şey yok

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:★ Okurların en beğendiği

Tarikat larla tokalaş onlarla protokol yap Allah peygamber varken tarikatların peşinden gitmek en büyük şirktir

Yorum Beğen5
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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Aslan:

Terör yandaşlarına maaş veren tek ülkeyiz

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Haber YorumlarıTuran Özgök:

Ya şu tokalaşma işinden vazgeçin.Ne gerek var.Gir salona selam ver, yap konuşmanı çık.Samimi insanlarla tokalaşırsın olur biter

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