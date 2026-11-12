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Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

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Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle
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Ara transfer dönemi öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Tottenham forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison için harekete geçti. Bordo-mavililerin 29 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz ekibiyle temaslara başladığı, Tottenham'ın ise 15 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Richarlison'un da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Franculino Dju'nun performansından memnun olan bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle forvet bölgesine yeni bir takviye yapmayı değerlendiriyor. Karadeniz ekibinin transfer listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison oldu.

TOTTENHAM İLE TEMASLAR BAŞLADI

Yaz transfer döneminde de Richarlison ile ilgilenen Trabzonspor'un, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin 29 yaşındaki golcünün transferi konusunda Tottenham ile görüşmelere başladığı ve taraflar arasında bonservis pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı.

İngiliz ekibinin Richarlison için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, Trabzonspor'un transferi daha uygun şartlarda tamamlamak istediği belirtiliyor.

RICHARLISON TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Transfer sürecinde bordo-mavilileri sevindiren gelişme ise Richarlison'un tutumu oldu. Brezilyalı futbolcunun kariyerine Trabzonspor'da devam etme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız golcünün Tottenham ile sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olması da görüşmelerde önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Richarlison'un transfere olumlu yaklaşması, Trabzonspor'un elini güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendirilirken, anlaşmanın sağlanması için Tottenham'ın bonservis beklentisinin karşılanması gerekiyor.

BU SEZON SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tottenham'da bu sezon istediği süreleri bulamayan Richarlison, yalnızca 2 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydetti. İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcuyu Premier Lig kadrosuna dahil etmediği de aktarıldı. Trabzonspor'un hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendirdiği Richarlison için görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, transfer konusunda kulüplerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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