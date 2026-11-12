Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

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Çok katlı bir binanın çatısında iki çocuğun yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikte bir balkondan diğerine atlayan çocuklar, canlarını hiçe saydı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çocukların balkonlar arasında gerçekleştirdiği tehlikeli atlayışlar, çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YORULUP ÇATIDA DİNLENDİLER

Dengelerini kaybetmeleri halinde metrelerce yüksekten düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuklar, yaşadıkları riske aldırış etmeden hareketlerini sürdürdü. Görüntülerin sonunda ise çocukların tehlikeli atlayışlara ara vererek çatıda oturup dinlendikleri görüldü.