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İtalya Başbakanı Meloni anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi

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İtalya Başbakanı Meloni anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
İtalya Başbakanı Meloni anonim e-postayla yapılan okul tehdidine tepki gösterdi
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İtalya Başbakanı Meloni, anonim bir e-postanın okul takvimini etkilemesine tepki gösterdi. Meloni, çocukların eğitiminin korku ve tehditlerle sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerini ve tehdit edenlerin karşısında okula giden ve işe giden bir ülke bulacağını belirtti.

(ROMA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anonim bir e-posta üzerinden yapılan tehdide tepki gösterdi. Çocukların eğitim hayatının korku ve tehditlerle sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerini belirten Meloni, "Bunu yapanlar durmuş ve korkuya kapılmış bir ülke istiyordu. Karşılarında yarın uyanıp çocuklarını okula götüren ve işe giden bir ülke bulacaklar" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anonim bir e-posta nedeniyle okulların işleyişinin etkilenmesine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anonim bir e-postanın çocuklarımızın okul takvimini belirlemesine izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar, hareketsiz ve korkmuş bir ulus istiyordu. Yarın uyanacak, çocuklarını okula götürecek ve işe gidecek bir ulusla karşılaşacaklar. İşte cevap budur ve elimizdeki en güçlü cevap da budur."

Kaynak: ANKA
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