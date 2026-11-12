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Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj

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Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istemesinin ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. İsim vermeden Şahap Kavcıoğlu ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ı hedef alan Varank'ın sözleri sonrası Arıcan'ın da görevinden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

  • BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istedi.
  • Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Kavcıoğlu'nun ardından ikinci bir üst düzey ismin de yakında affını isteyeceğini söyledi.
  • AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya paylaşımında İsmail Saymaz ve Güler Kömürcü'yü hedef aldı; paylaşımda Erişah Arıcan'ın adı geçmedi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği fon soruşturmasında üst düzey isimlerin görevlerinden ayrılmasına ilişkin gelişmeler sürüyor. Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istemesi dikkatleri bankacılık ve finans bürokrasisine çevirdi. Kavcıoğlu'nun kararının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı paylaşım ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AK Parti MKYK eski üyesi Savcı Sayan, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef almıştı. Sayan, Kavcıoğlu'nun iş insanı Emre Tezmen'den Pusula Holding ile Katılımevim'i kurtarmak amacıyla 20 milyar TL istediğini, karşılığında ise Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sağlanacağı yönünde söz verdiğini ileri sürmüştü.

Sayan ayrıca bazı siyasetçi ve bürokratların süreçteki rollerinin ve mal varlıklarının araştırılması gerektiğini savunmuştu. Söz konusu suçlamalarla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

ŞAMİL TAYYAR: DİĞER İSİM DE YAKINDA AFFINI İSTER

Kavcıoğlu'nun görevinden affını istemesinin ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını savunan Tayyar, başka bir üst düzey ismin daha görevinden ayrılmasını beklediğini belirtti.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istedi. Biliyoruz ki 'af' talebi, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine gündeme geldi. Soruşturmanın selameti açısından olması gereken buydu. Hatırlarsanız alınacak iki 'kritik' isimden söz etmiştim, kısa süre önce. Biri Kavcıoğlu'ydu, gerçekleşti. Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Defalarca ifade ettik, Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor."

MUSTAFA VARANK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Varank, herhangi bir bürokratın adını doğrudan anmadığı paylaşımında gazeteciler İsmail Saymaz ve Güler Kömürcü'ye gönderme yaptı.

Varank şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hala neye hayret ediyor biliyor musunuz? Sorumluluğu olanların; İsmail Saymaz, Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmeleri... Zannediyorlar ki Türkiye, sosyal medyaya, köşe yazılarına bakarak yönetiliyor"

GÖZLER ERİŞAH ARICAN'A ÇEVRİLDİ

Varank'ın paylaşımında iki gazetecinin adını anması, fon soruşturmasıyla ilgili daha önce kaleme alınan yazıların yeniden değerlendirilmesine yol açtı. İsmail Saymaz'ın Kavcıoğlu'ndan aldığı mesaj ile Güler Kömürcü'nün Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın sorumluluğu bulunmadığını savunduğu yazıları dikkat çekti.

Erişah Arıcan

Varank'ın paylaşımında doğrudan Arıcan'ın adını anmaması nedeniyle sözlerinin kimi hedef aldığı kesinlik kazanmazken, Arıcan'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

★ Okurların en beğendiği yorum
levent ayar:BU OLAYA KARIŞAN HER KİM İSE VATANA İHANETTEN YARGILANMALI ÜLKE EKONOMİSİNE VERİLEN ZARAR DÜŞMAN BİLE BU KATAR ZARAR VEREMEZ Dİ 150 MİLYAR DOLAR BORSA DA KAYIP…
Tüm yorumlar (7)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarılevent ayar:★ Okurların en beğendiği

BU OLAYA KARIŞAN HER KİM İSE VATANA İHANETTEN YARGILANMALI ÜLKE EKONOMİSİNE VERİLEN ZARAR DÜŞMAN BİLE BU KATAR ZARAR VEREMEZ Dİ 150 MİLYAR DOLAR BORSA DA KAYIP VAR ONU BIRAK GÜVEN OLMAYAN YERE PARA YANINTAN BİLE GEÇMEZ

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıuğur yerlikaya:

Listede bulunan isimleri açıklayamıyorlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıhakinen6321:

işte düşünün hukuk sisteminin geldiği durumu....

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Haber YorumlarıSelma Çınar:

Bizim isteğimiz kim olursa olsun başta,olduktan sonra değil olmadan önce engellenecek bir yapılandırmanın kurulmasıdır,muz cumhuriyeti mi burası her şeye olduktan sonra müdahale ediliyor sonra biz etkileniyoruz ,olduktan sonra ceza almayla halkın mağduriyeti telafi ediliyor mu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Ege kıyılarında zaptedilen ve tapu çıkarılan binlerce dönüm sit alanida araştırılmalı!

Yorum Beğen4
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yanıtYanıtla

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