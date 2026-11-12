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Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

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Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı
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Amerika'dan Türkiye'ye estetik operasyon için gelen sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 6 saat süren ameliyatın ardından son halini paylaştı. Operasyon için 100 bin dolar ödediği belirtilen Öztürk'ün yüzündeki bandajlar ve ameliyat sonrası görüntüsü dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon geçirmek için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından takipçilerinin karşısına çıkan Öztürk, operasyon sonrası çekilen fotoğraflarını yayımladı. Fenomenin estetik işlemler için ödediği belirtilen 100 bin dolar ise dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

6 SAATLİK AMELİYATIN ARDINDAN SON HALİNİ GÖSTERDİ

Türkiye'de geçirdiği estetik operasyonun ardından yüzü bandajlı halde görüntülenen Eylül Öztürk, ameliyat sonrası ilk karelerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda fenomenin alnındaki bandajlar ve yüzündeki operasyon izleri dikkat çekti.

Öztürk'ün paylaşımında, "Kızlaaaaar bi avlayım anlatcam hala kafam güzel" ifadeleri yer aldı. 

ESTETİK İÇİN 100 BİN DOLAR ÖDEDİ

Eylül Öztürk'ün Türkiye'de geçirdiği 6 saatlik operasyon için 100 bin dolar ödediği belirtildi. 

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
sade vatandaş:para var huzur var eşimi sabah gaziosmanpaşa fizik tedavi merkezine götürdüm tedavi için altı ay sonrasına gün verdiler fizik tedavi için oraya giden herkese…
Tüm yorumlar (2)
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:★ Okurların en beğendiği

para var huzur var eşimi sabah gaziosmanpaşa fizik tedavi merkezine götürdüm tedavi için altı ay sonrasına gün verdiler fizik tedavi için oraya giden herkese aylar sonrasına gün veriliyor boyun fıtığı var yalancı yalaka troller sağlıkta çağ atladık diyorlar tedavi olmak için paran olacak özele gideceksin başka çaren yok

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Haber YorumlarıTıRTıL TıRTıL:

Başka hastaneye git sende burada carlayacağına.. 2002 yi özlüyorsan seni Almanyaya gönderelim.. Çağ atladık ta bu sizin zorunuza gitmiş belli.. Şehir hastanesine git illaki vardır Belediyenin yolunu bile yapmadığı sakura hastanesine git..

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