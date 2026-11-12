Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

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Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon geçirmek için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından takipçilerinin karşısına çıkan Öztürk, operasyon sonrası çekilen fotoğraflarını yayımladı. Fenomenin estetik işlemler için ödediği belirtilen 100 bin dolar ise dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

6 SAATLİK AMELİYATIN ARDINDAN SON HALİNİ GÖSTERDİ

Türkiye'de geçirdiği estetik operasyonun ardından yüzü bandajlı halde görüntülenen Eylül Öztürk, ameliyat sonrası ilk karelerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda fenomenin alnındaki bandajlar ve yüzündeki operasyon izleri dikkat çekti.

Öztürk'ün paylaşımında, "Kızlaaaaar bi avlayım anlatcam hala kafam güzel" ifadeleri yer aldı.

ESTETİK İÇİN 100 BİN DOLAR ÖDEDİ

Eylül Öztürk'ün Türkiye'de geçirdiği 6 saatlik operasyon için 100 bin dolar ödediği belirtildi.