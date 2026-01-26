Haberler

Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Güncelleme:
Suriye'de ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Haseke'deki Şeddadi hava üssünde yoğun askeri hareketlilik gözlemlendi. Suriye ordusunun YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlarla kurtarılan bölgelerde, ABD kargo uçakları ve askeri helikopterler aktif durumda. CENTCOM, Suriye'deki DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını açıkladı.

Suriye'de ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Haseke vilayetine bağlı Şeddadi beldesindeki askeri hava üssünde yoğun hareketlilik gözleniyor.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği operasyonla ülkenin kuzeydoğusunda geniş bir bölgeyi örgütten kurtardı. Suriye ordusunun kurtardığı bölgeler arasında ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait Şeddadi beldesindeki hava üssü de yer alıyor.

Şeddadi Hava Üssü'nde, ABD'ye ait kargo uçağının indiği, uçağa yükleme yaptığı görülüyor. Bunun yanı sıra çevrede askeri helikopterlerin uçuşu devam ediyor. Askeri üssün çevresini gözlemlemek için burada bir zeplin de yer alıyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

CENTCOM'dan 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
