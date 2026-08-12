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Fenerbahçe deplasmanda kazandı! Ülke puanı uçtu

Fenerbahçe deplasmanda kazandı! Ülke puanı uçtu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 47.575 puanla 9. sırada yer aldı.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenerek toplamda 3-0 ile eledi ve play-off turuna yükseldi.
  • Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Lyon oldu; ilk maç 18 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.
  • UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye 47.575 puanla 9. sırada yer aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Liebenau Stadı'nda Sturm Graz'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe, rakibini toplamda 3-0'lık skorla eleyerek play-off turuna yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LYON OLDU

Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Lyon, Fransa'da oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak Fenerbahçe ile eşleşti.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Konuk ekip Sparta Prag'da savunma oyuncusu Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk karşılaşma 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.575 puanla 9. sıradaki yerini aldı.

Güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.650 puan

7- Belçika | 57.850 puan

8- Hollanda | 51.562 puan

9- Türkiye | 47.575 puan

10- Çekya | 44.025 puan

11- Polonya | 43.525 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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