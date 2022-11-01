Hasan ve Şeyma'yı öldüren sanıklar, suçu birbirlerinin üzerine attı

KIRŞEHİR'de, sevgililer Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ve Sami Aydoğan (32) hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İfadeleri ortaya çıkan sanıklar, suçu birbirlerinin üzerine attı.

Olay, geçen 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

Sözlerini sürdüren Ekici, şöyle konuştu: "Meraların bulunduğu bir alana geldikten sonra durduk ve ben Hasan'ı araçtan indirdim. Sami benden ve Hasan'dan aracın yanından uzaklaşmamızı istedi. Yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra durmamızı söyledi. Bu sırada kendisi aracın arka koltuğundaki Şeyma'nın yanına geçti. Bu sırada bağıran Şeyma, 'Bu polis değilmiş, kurtarın beni tecavüz ediyor' diyerek yardım istedi. Sami bize 'Ben çağırana kadar gelmeyin' dedi. Sami aracın içindeki Şeyma ile yaklaşık 6-7 dakika kaldı. Sonrasında araçtan önce Şeyma sonrasında da Sami indi. Şeyma'nın elbiseleri üzerindeydi. Sami araçtan indiğinde pantolonunu düzeltiyordu. Sami'nin kıza tecavüz ettiğini gözümle görmedim ancak Şeyma'nın bağırmasından dolayı tecavüz ettiğini düşünüyorum. Sami araçtan indikten sonra belinden çıkardığı tabancayla Şeyma'ya iki el ataş açtı. Ben korkudan donakaldım. Hatta korkudan altıma kaçırdım. Sonra da Hasan'ı vurdu. Ben kendisine engel olsaydım belki beni de vuracaktı. İki cesedi Kızılırmak Nehri'ne attık. Ardından aracı temizledik. Ben bu olaya hiçbir şekilde gönüllü olarak katılmadım, suçsuzum."