Üye Girişi
Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürdüğü komutanı Fuad Şükür'le ilgili Tel Aviv yönetimini tehdit etti. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik. Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesine ilişkin, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür için düzenlenen cenaze törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

"BİRAZ GÜLÜN, SONRA ÇOK AĞLAYACAKSINIZ"

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

"MECDEL ŞEMS SALDIRISI İLE BAĞLANTIMIZ YOK"

İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik 27 Temmuz'da gerçekleştirilen ve Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu saldırıya değinen Nasrallah, "Daha önce de bu olayla bağlantımız olmadığını söyledik. Şu ana kadar yaptığımız tüm eylemleri üstlendik. Yanılıyorsak bunu kabul ederiz ancak iç soruşturmamız füzeyle hiçbir ilgimizin olmadığını doğruladı." şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Nasrallah, İsrail'in herhangi bir kanıt sunmadan doğrudan Hizbullah'ı suçladığını ve bu olayı Şükür ile diğer sivilleri öldürmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi. Hizbullah lideri, Mecdel Şems'e isabet eden füzenin İsrail'in hava savunma sisteminden fırlatılan önleme füzesi olduğunu belirtti. Nasrallah, Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesi Dahiye'ye yapılan saldırının Mecdel Şems'in misillemesi olmadığını, savaşın bir parçası ve Lübnan destek cephesine yanıt olduğunu söyledi.

İRAN UYRUKLU BİR KİŞİ ÖLDÜ

Nasrallah, Şükür'ün vurulduğu binada Milad Bedi isimli İran uyruklu bir kişinin öldüğünü aktardı ancak bu kişi hakkında başka detay vermedi. Hizbullah Hareketi, dün, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı. İsrail'in söz konusu saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

İSRAİL'İN ŞÜKÜR'E DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği ve öldürülen komutanın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Nasrallah Tel Aviv Lübnan Beyrut İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title