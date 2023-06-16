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Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da Açıldı

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da Açıldı

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TOKYO, 16 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkı Cuma günü resmen açıldı.

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da AçıldıJaponya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)

TOKYO, 16 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkı Cuma günü resmen açıldı.

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da AçıldıJaponya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da AçıldıJaponya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da AçıldıJaponya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)

Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da AçıldıJaponya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Warner Bros Japonya Tokyo Güncel Haberler

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