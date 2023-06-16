Harry Potter Filmlerinin Nasıl Çekildiğini Anlatan Tema Parkı Tokyo'da Açıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)
TOKYO, 16 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkı Cuma günü resmen açıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı" tema parkından bir görünüm, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)