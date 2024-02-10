Üye Girişi
Haberler

Hamile kadın ve çocuklarının cesetleri su kanaletinde bulundu

Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın su kanaletinde cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ın (2) su kanaletinde cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, kanalete gizlendiği belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. (42), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

9 gün önce, bir anda ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, İskenderun ilçesi Bekbele Bitişik Yaylası'nda, su kanaletine gizlenmiş halde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Jandarma Cinayet Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title