Halep'te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG/SDG mensupları otobüslerle Tabka'ya gönderildi
Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud mahallesinde ordunun operasyonları sırasında köşeye sıkışan YPG/SDG teröristleri, tahliye uzlaşması ile otobüslerle Tabka'ya gönderildi. Hastanede bulunan teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.
AA muhabirinin Suriye Savunma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde mevzilenen SDG'li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka'ya nakledildi.
Hastanede mevzilenen SDG'li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.
Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor.
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.