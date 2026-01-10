Haberler

Halep'te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG/SDG mensupları otobüslerle Tabka'ya gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud mahallesinde ordunun operasyonları sırasında köşeye sıkışan YPG/SDG teröristleri, tahliye uzlaşması ile otobüslerle Tabka'ya gönderildi. Hastanede bulunan teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.

AA muhabirinin Suriye Savunma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde mevzilenen SDG'li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka'ya nakledildi.

Hastanede mevzilenen SDG'li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi