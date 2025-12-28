Haftanın tarihine bakış

Harf Devrimi'nin kök salmasını sağlayacak "Millet Mektepleri" 1 Ocak 1929'da açıldı. TBMM'de 1 Kasım 1928'de "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun" kabul edildi.

Yeni harflerin öğrenilmesi için düşünülen yöntemlerin başında, yurt düzeyinde "Millet Mektepleri" açılması geldi.

24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi'ne göre hiçbir okula devam etmeyen 14-45 yaş arasındaki her Türk vatandaşı, Millet Mektebi'ne devamla yükümlü kılındı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal de Millet Mekteplerinin "Başöğretmeni" olması için yapılan teklifi kabul etti.

Haftanın belli başlı olayları şöyle:

29 Aralık

1921- İsmet Paşa'nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetler'e karşı saldırıya geçti.

1941- NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1964- Süleyman Demirel, Adalet Partisinin (AP) ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine partinin genel başkanı seçildi.

1976- Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda Murat 131'in imalatına başlandı.

1984- Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1990- 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.

1995- Türkiye, Yunanistan'a nota vererek, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu bildirdi. Kriz, 27 Aralık'ta Kardak kayalıklarına oturan bir Türk teknesinin hangi tarafça kurtarılacağı tartışmasıyla başladı. ABD'nin de araya girmesiyle Kardak'tan Yunan bayrağı indirildi ve gemiler çekildi.

2013- Formula 1'in efsanevi şampiyonu Michael Schumacher, Fransa'da kayak yaparken kaza geçirdi ve başını taşa çarparak komaya girdi. Komadan çıkmasının ardından bir süre daha hastanede kalan Schumacher'in tedavisinin evinde sürdürülmesine karar verildi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala Amerikan yönetimi, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alarak Washington ve San Francisco'da görevli diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

2020- Dünyaca ünlü moda devi Pierre Cardin, Paris'te 98 yaşında yaşamını yitirdi.

2022- Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele 82 yaşında Brezilya'da hayatını kaybetti.

30 Aralık

1898- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, "Gülhane Şeririyat Hastanesi" adıyla sade bir törenle hizmete açıldı.

1916- Rusya Çarlık ailesini nüfuzu altına alan Gregory Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.

1922- Sovyet Rusya, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" adını aldı.

1947- Romanya Kralı Michael, Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandı. Tüm Doğu Avrupa, komünist kontrolü altına geçti.

1990- Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu.

1993- İsrail ile Vatikan, birbirlerini karşılıklı tanıma kararı aldı.

1999- İdama mahkum edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "karar düzeltme" istemi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi. Davada iç hukuk yollarının tamamlanmasıyla dosya Adalet Bakanlığına gönderildi.

2006- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, asılarak idam edildi.

2013- Mısır'da Ramses Meydanı'nda darbe karşıtı eylemlere katılan 138 kişi, ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016- TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

2022- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

31 Aralık

1534- Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Bağdat'a girdi.

1609- İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nin temeli atıldı. Mimarlığını Sedefkar Mehmet Ağa'nın yaptığı cami, 8 yılda tamamlandı.

1879- ABD'li mucit Thomas Edison ilk elektrik lambasının kullanımını gündelik yaşama soktu.

1892- Deutsche Bank'ın bulunduğu grubun yaptığı demir yolu Ankara'ya ulaştı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığına talimat verdi.

1949- Politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı, 80 yaşında İstanbul'da öldü. Rıza Tevfik, 1920'de "Damat Ferit Paşa hükümetinin temsilcisi" sıfatıyla Sevr Antlaşması'nı imzalayan delegelerden biriydi.

1961- Eski DP'li bakanlardan ve Yassıada'da mahkum edilenlerden Tevfik İleri, Ankara'da 50 yaşında vefat etti.

1977- Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci Milliyetçi Cephe iktidarı devrildi.

1983- Yazar Sevim Burak 52 yaşında vefat etti.

1995- Heykeltıraş, ressam Haluk Tezonar 53 yaşında vefat etti.

1998- Danıştay, Sincan'da düzenlenen "Kudüs Gecesi"nin ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yargılama sonucunda 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın belediye başkanlığını düşürdü.

2018- Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sururi'nin cenazesi 1 Ocak 2020'de Feratpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 Ocak

630- Hazreti Muhammed, hazırladığı ordu ile Mekke'ye girdi.

1788- Londra'nın en eski gazetesi The Times yayımlanmaya başladı.

1891- Penaltı, İngiltere Ligi'ndeki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.

1923- Türkiye'nin ilk futbol federasyonu olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" kuruldu.

1929- Millet Mektepleri açıldı. Aynı gün, Millet Mekteplerinin kurucusu Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati vefat etti.

1936- İzmir'de Kültür Park'ın temeli atıldı.

1937- Şark Demiryolları, Türk yönetimince işletilmeye başlandı.

1945- Fransa BM'ye alındı.

1967- "Anadol" marka otomobil satışa sunuldu.

1980- Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar Mustafa Nihat Özön hayatını kaybetti.

1985- Katma Değer Vergisi (KDV) yürürlüğe girdi.

1989- Trafikte "ceza puanı" uygulaması başlatıldı.

1992- Şehir içi yollarda sürücüler ve ön koltukta oturanlara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi.

1995- Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne saldıran PKK'lı teröristler, 7'si çocuk 19 kişiyi katletti. Teröristlerden biri öldürüldü.

1996- AB ile Gümrük Birliği yürürlüğe girdi.

1999- Avrupa para birimi "Avro" yürürlüğe girdi.

2002- Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdi. Koca, "evin reisi" olmaktan çıkarıldı.

2005- TL'den altı sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi.

2007- Gazeteci-Yazar Yener Süsoy, İstanbul'da vefat etti.

2010- YTL cinsinden banknotlar tedavülden kaldırıldı ve parada TL'ye dönüldü.

2010- EFT, havale, virman gibi para transferi işlemlerinde Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunlu hale geldi.

2011- Baltık ülkesi Estonya, Avro Bölgesi'ne giren 17. Avrupa Birliği üyesi oldu.

2013- ABD Senatosu, ülkede mali uçurumu önleyen tasarıyı onayladı.

2017- İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleşti. Gece kulübüne gelen teröristin etrafa silahla ateş açması sonucu 39 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

2020- Çevresel yatırımları tamamlamadığı belirlenen Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatıldı.

2021- İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliğiyle yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi.

2023- Kuzey Kore, 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptı.

2 Ocak

1905- Rus-Japon savaşında Çin'deki Rus üssü Port Arthur, Japon Deniz Kuvvetlerine teslim oldu. Rus İmparatorluğu'nu çöküşe götüren ve 1905 devriminin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.

1935- Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.

1968- Dr. Christiaan Barnard, Güney Afrika'da Cape Town'da ikinci kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdi.

1975- Türkiye radyoları TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 adıyla yayın yapmaya başladı.

1975- Charlie Chaplin'e (Şarlo), İngiltere'de "Sir" unvanı verildi.

1979- Türk ve Amerikan arkeologların beş yıl süren ortak çalışmaları sonucu, dünyanın ilk İslam batığı Ege Denizi'nde bulundu.

1980- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 27 Aralık 1979'da kendisine verdikleri ve siyasi partilerin liderlerini uyaran mektubu açıkladı. Korutürk, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ile görüştü.

1981- Masal kitaplarıyla bilinen yazar Eflatun Cem Güney vefat etti.

1985- ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) resmen ayrıldı.

1992- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

1993- Türk Silahlı Kuvvetleri, BM'nin çağrısı üzerine 43 yıl aradan sonra ikinci kez bir yabancı ülkenin (Somali) topraklarına ayak bastı.

2007- Niğde Aladağlar'daki Demirkazık zirvesi tırmanışında 1 Ocak'ta mahsur kalan 6 dağcıdan 2'si öldü, 4'ü kurtarıldı.

2013- İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2012 yılı ihracatı 2011'e göre yüze 12,6 artarak, 151,9 milyar dolara ulaştı.

2016- Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasını infaz etti.

2017- Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinde başlayan ve başka bölgelere sıçrayan hapishane ayaklanmalarında bir hafta içinde 100'ü aşkın hükümlü hayatını kaybetti, yüzlerce mahkum firar etti.

2023- Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.

2024- İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü.

3 Ocak

1521- Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi.

1876- Divan şairi Şeyh Galip vefat etti.

1925- İtalya'da Benito Mussolini, bütün yetkileri elinde topladı.

1945- TBMM, Japonya ile ilişkilerini kesmeye karar verdi.

1952- Erzurum ve Hasankale'deki 5,8 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü, 299 kişi yaralandı.

1953- Samuel Beckett'in oyunu "Godot'yu Beklerken", Fransa'nın başkenti Paris'te sahnelenmeye başlandı.

1963- Türk halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen 65 yaşında vefat etti.

1977- Beylerbeyi'deki tarihi Halil Paşa Yalısı yandı.

1978- Hindistan'da İndira Gandhi, Kongre Partisinden çıkarıldı.

1983- Diyarbakır'da 7 katlı, 28 daireli bir apartman çöktü, 83 kişi hayatını kaybetti.

1986- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı.

1993- ABD Başkanı George Bush ve Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, stratejik nükleer silahlarda indirimi öngören START-2 anlaşmasını imzaladı.

2002- Kamu kurumlarında çalışan kadınların "streç, kot ve benzeri" dışında pantolonları giyebilmesine olanak sağlandı.

2004- Mısır'ın özel hava yolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Kızıldeniz'e düştü, 148 kişi öldü.

2007- Eski bakanlardan Mustafa Taşar, kullandığı otomobilin Afyonkarahisar'da şarampole devrilmesi sonucu vefat etti.

2013- Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantısında, Göktürk-3 Uydu Projesi'nin TÜBİTAK ve ASELSAN'ın desteğiyle milli olarak geliştirilmesi için TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlamasına karar verildi.

2016- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin üç yıl aradan sonra İsrail'e atadığı Büyükelçi Hazem Hairat, görevine başladı.

2017- İzlanda'da 2017 yılının ilk bebeği, 1980'de aynı ünvanı alan anne tarafından dünyaya getirildi.

2018- Rus Savunma Bakanlığına bağlı Mi-24 model bir helikopter, teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

2020- Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic Traveler Dergisi'nin 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesine alındı.

2022- ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

2023- Brezilya'da tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık 2022'de 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin naaşı defnedildi. Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'ndaki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

2025- ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

4 Ocak

1932- Hindistan'da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1948- Burma, bağımsızlığını ilan etti.

1951- Komünist birlikler Kore'de Seul'u işgal etti.

1954- Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kayseri'de Türkiye'nin ilk İşçi Bankasını açtı.

1960- Fransız yazar ve filozof Albert Camus, 46 yaşında trafik kazasında öldü.

1962- ABD Başkanı John F. Kennedy, Güney Vietnam'a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

1965- İngiliz şair T.S. Eliot öldü.

1967- 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.

1976- Çanakkale'de, antik Truva kentinin bulunduğu yere 12 metre yüksekliğinde "Truva Atı" yapıldı.

1979- Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1991- 36 gündür grevde olan binlerce maden işçisi, Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Beş gün süren yürüyüş, hükümetle sendikalar arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, 9 Ocak'ta Bolu'nun Mengen ilçesi yakınlarında sona erdirildi.

2004- Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga, yeni anayasayı kabul etti.

2004- Gürcistan'da "Kadife Devrim"in öncülerinden Mikhail Saakaşvili, Eduard Şevardnadze'nin yerine devlet başkanı seçildi.

2014- Rize'de 15 yıldır yayın hayatını sürdüren Gelişim TV, Lazca yayına başladı.

2016- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2015 yılının en iyi 3'üncü hakemi seçti.

2018- İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletlere şikayet etti.

2024- Bilim insanları, yol açtığı ölümcül enfeksiyonlarla bilinen ve antibiyotik direncine sahip patojenler arasından bulunan "Acinetobacter baumannii" bakterisini yok etme potansiyeline sahip yeni bir antibiyotik türü tespit etti.

2024- Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" ABD hava saldırısında öldürüldü.