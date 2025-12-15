Haberler

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı Haber Videosunu İzle
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan Durbay için ilk tören belediye önünde düzenleniyor. Binlerce Manisalının katıldığı törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı.

  • Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Gülşah Durbay'ın cenazesi için Şehzadeler Belediye binası önünde resmi tören düzenlendi.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende gözyaşlarını tutamadı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son yolcuğuna uğurlanıyor.

RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK

Durbay için önce Şehzadeler Belediye binası önünde resmi tören düzenlenecek. Tören öncesi Durbay'ın cenazesi, Manisa Şehir Hastanesi morgundan çıkarıldı. Cenazeyi hastaneden almaya, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ile Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Ünal, Narlıdere Belesite Başkanı Erman Uzun, çok sayıda CHP'li siyasetçi, oyuncu Demet Evgar ve binlerce Manisalı geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Durbay'ın naaşı, saat 10.45'te gasilhaneden çıkarıldı. Burada Durbay için dua okundu ve imam helallik istedi.

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor

Gülşah Gurbay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önünde Türk Bayrağı bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı resminin olduğu cenaze aracına konuldu. Araca, Durbay'ın babası Osman Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür özel bindi. Durbay'ın cenazesi, resmi törenin yapalacağı Şehzadeler Belediyesi'ne götürüldü

LAL DENİZLİ: HASTALIĞINA İNAT EĞİTİMİNE DEVAM ETTİ

Belediye önündeki törende Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ben size benim gülümü anlatacağım. Bizim gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Gülşah hastalığından kaynaklanan halsizliğine inat eğitimine devam ettiği hukuk fakültesini bile tamamladı." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli gözyaşlarını tutamadı.

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor

ÖZEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE: 6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ, YETER ARTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "21 yaşındaydı bu partide koşturup duruyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım, sabahtan akşama koşardı. Hepimizde önde koşa koşa görevler yaptı bu parti içinde. Gülşah, 'Bir seçimi kazanmak için hikayen olacak derdi. 'Kazanırız Ferdi Abi ile. Bu sefer bir hikayemiz var' dedi. Ben de 'Bir hikaye daha yazarız' dedim. Geçen gün Lal aradı, bugün de babası da aynı şeyi anlatıyor. İkisine de 'Çok acıklı bir hikaye yazdık' demiş. Bu hikaye lafı böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Bir yerde dursun artık."ifadesini kullandı.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık! Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

resmen şovmen

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme109
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımjhh:

sensin o, buraya gelip bunu yazdığına göre .....

yanıt19
yanıt14
Haber YorumlarıCengiz TAN:

ulan terbiyesiz adam ( adam da değilsinde! ) ölüye Saygın olsun biraz

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sezgin_duman: eğer içinde insan sevgisi, arkadaşlık duygusu yoksa sana öyle gelir. Yazıklar olsun böyle zamanlarda bile siyaset yapanlara yazıklar olsun İnsanların acılarına, duygularına saygı duymayana yazıklar olsun kalbi taşlaşmış olanlara yazıklara olsun kısaca sana yazıklar olsun

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSami Kaya:

CHP li ama İNSANIM chp zor günler geçiriyor farkındayım ve bazı şeyleri etik bulmuyorum.BENDE AĞLADIM ÖZGÜR KARDEŞ…

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
title