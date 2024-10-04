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Grip Aşısı ve Aşılamanın Önemi

Grip Aşısı ve Aşılamanın Önemi
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TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip salgınlarının arttığını belirterek aşı olmanın önemine vurgu yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsadığı hastalar hakkında bilgi verdi ve Türkiye'nin kendi grip aşısını üretmesi gerektiğini dile getirdi.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sonbaharın gelişiyle birlikte grip salgınlarının arttığını, grip salgınına karşı en etkili yöntemin aşı olduğunu hatırlatarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) grip aşısı bedelini yalnızca belirli risk grubunda olan hastalar için karşılamakta olduğunu bildirdi. Saydan, "Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre yılda 300-650 bin kişi gripten hayatını kaybediyor" dedi.

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl piyasada üç farklı grip aşısı olduğu, üçünün de SGK tarafından geri ödeme kapsamında yer aldığı belirtilerek, iki firmanın aşı fiyatı 558,99 TL, üçüncü firmanın aşı fiyatı ise 543,64 TL olduğu, bu ilaçlar arasında etkinlik açısında belirli bir fark bulunmadığı ifade edildi.

SGK hangi hastaların grip aşısını karşılıyor?

Açıklamada, şöyle denildi:

"SGK, grip aşısını yalnızca 65 yaş üstü bireyler, huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ve aşağıdaki kronik hastalıkları bulunan kişiler için karşılayacaktır. Kronik pulmoner hastalıklar: Astım, KOAH vb, kronik Kardiyovasküler hastalıklar: Kalp yetmezliği, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, aritmi vb., kronik metabolik hastalıklar: Diyabet, hormonal bozukluklar vb., gebeler: 2. ve 3. trimester dönemindeki hamileler (Rapor ile)"

"Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen viral bir hastalıktır"

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan da aşının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen viral bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen bu hastalık, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösterir. Grip virüsü, damlacık yoluyla (öksürük, konuşma, vb…) bulaşır ancak kontamine olmuş eşyalar üzerinden de bulaşabilmektedir. Grip aşıları, modern tıbbın sunduğu en etkili, en güvenli ve düşük maliyetli koruyucu tıbbi uygulamalardan biridir. Her yıl aşılanarak grip vakalarının önüne geçmek ve binlerce ölümün önlenmesini sağlamak mümkündür."

DSÖ: "Yılda 300-650 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor"

Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre grip virüslerinin her yıl dünya genelinde yaklaşık bir milyar kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan 3 ila 5 milyonunun ciddi vakaya dönüştüğünü, 300 ila 650 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. Grip virüsü sürekli mutasyon geçirdiği için her yıl yeni bir aşı geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Saydan, "Grip aşısının içeriği, DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerine göre geliştiriliyor ve her yıl yenileniyor. Dolayısıyla aşı; yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer. Eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılması son derece önemlidir" dedi.

"Eylül ve Kasım ayları aşılama için en uygun dönem"

Aşının koruyucu etkisinin, uygulandıktan iki hafta sonra başladığını ve bu nedenle eylül ve kasım aylarının aşılama için en uygun dönem olduğunu belirten Saydan, "Aşılanmamış kişiler mart ayının sonuna kadar grip aşısı olabilir" diyerek aşılanmanın önemini vurguladı.

"Türkiye kendi aşısını üretmeli"

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon 722 bin 65 yaş üstü vatandaş ve 25 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunduğunu belirten Saydan, Türkiey'nin  yıllık 33 milyon doza yakın grip aşısına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Bu kadar büyük bir ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin kendi aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır. Üniversitelerimiz bu donanıma sahip. Devletimiz, üniversiteler ve özel sektör bir araya gelerek bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de fiyat avantajı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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