Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi

Küresel piyasalarda dalgalı seyreden altın fiyatları, güçlü merkez bankası alımları ve artan güvenli liman talebiyle ocak ayından bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Ons altın haftalık yüzde 2,39 yükselirken 101,49 dolar değer kazandı ve haftayı 4.342,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Altın fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere yakın seyrettiği dönemde dünyanın önde gelen yatırım bankaları da orta ve uzun vadeli tahminlerini güncelledi.

UBS: 5 BİN DOLAR

İsviçreli yatırım bankası UBS, altına ilişkin orta ve uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altının 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

UBS, ikinci çeyrekte 289 tona ulaşan ve 2026 genelinde 1.000 tona yaklaşması beklenen merkez bankası alımlarını yükselişin en önemli itici güçlerinden biri olarak gösterdi.

Bankaya göre merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltmaya yönelik rezerv çeşitlendirme stratejisi altına olan talebi desteklemeye devam edecek.

UBS, kısa vadede dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunurken ons altında 4 bin dolar ve altındaki seviyeleri uzun vadeli yatırımcılar açısından stratejik alım fırsatı olarak değerlendirdi. Banka ayrıca jeopolitik ve ekonomik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılara dengeli portföylerinde altına orta tek haneli oranlarda yer vermelerini tavsiye etti.

RBC'NİN ZİRVE SENARYOSU 5 BİN 300 DOLARA YAKLAŞTI

RBC Capital Markets da altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentisini korudu. Bankanın en yüksek senaryosunda ons altının 5 bin 300 dolara yaklaşabileceği tahmin edildi.

RBC'nin iyimser modeline göre ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5.132 dolar, 2027 genelinde ise 5.296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Banka, yükseliş beklentisinin arkasındaki temel faktörler arasında ikinci çeyrekte 289 tona ulaşan merkez bankası alımlarını ve Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına yönelen talebini gösterdi.

Üçüncü çeyrekle birlikte altın ETF'lerine yeniden başlayan girişlerin de fiyatlar üzerindeki baskıyı azalttığı belirtildi.

RBC'nin olumsuz senaryosunda ise altının 2027 yılında 3.661 dolar seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Banka, merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi durumunda 5.300 dolara yaklaşan zirve senaryosunun masada kalacağını belirtti.

MORGAN STANLEY'DEN 5 BİN 200 DOLAR TAHMİNİ

Morgan Stanley Wealth Management, altın piyasasındaki sert fiyat hareketlerini ve ETF fon çıkışlarını değerlendirdi.

Raporda, spot altının ocak ayındaki tarihi zirvesinden itibaren yüzde 26 değer kaybettiği belirtilirken, fiyatlar üzerindeki baskının arkasında Fed'in şahin duruşu, düşen enflasyon beklentileri, yükselen reel getiriler ve güçlü ABD dolarının bulunduğu ifade edildi.

2026'nın ilk yarısında kurumsal ETF stoklarının 95 milyon onsa gerilemesiyle ons altının 4 bin dolar sınırına çekildiği ve fon çıkışlarının düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Banka, kısa vadeli olumsuzluklara rağmen altına ilişkin "yapıcı" yaklaşımını korudu ve 2026 yıl sonu için 5.200 dolarlık hedefini yineledi.

Morgan Stanley ayrıca altının faiz ve temettü getirisi sağlamaması ile saklama maliyetlerine dikkat çekerek yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında altına yer vermelerini önerdi.

STANDARD CHARTERED: UZUN VADEDE 5 BİN DOLAR

Standard Chartered da kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının güçlü temel dinamiklerle yükseliş eğilimini koruyacağını öngördü.

Değerli metaller analisti Suki Cooper imzalı değerlendirmeye göre ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.200 dolar, dördüncü çeyreğinde 4.650 dolar ve uzun vadede 5 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Banka; jeopolitik riskler, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının fiyatları desteklediğini belirtti. Fed'in faiz politikasının büyük ölçüde fiyatlara yansıması nedeniyle altın üzerindeki baskının sınırlı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

Standard Chartered, diğer taraftan 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden alınan yaklaşık 200 tonluk zarardaki ETF pozisyonlarının olası yükselişlerde satış baskısı oluşturabileceği uyarısını yaptı.

Banka ayrıca yapay zeka yatırımları, veri merkezleri ve elektrifikasyon hamlelerinin bakır talebini artırarak sanayi metallerini destekleyeceğini öngördü.

CITIBANK ÖNCE DURGUNLUK SONRA RALLİ BEKLİYOR

Citibank ise altın fiyatlarında kısa ve orta vadede iki farklı tablo öngördü.

Banka, önümüzdeki bir aylık dönemde altının durağan seyretmesini, hatta bir miktar geri çekilmesini bekliyor.

Citi, kısa vadeli durgunluğun ardından yılın son çeyreğinde güçlü bir ralli öngörürken ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Bankanın beklentisine göre yukarı yönlü hareketin devam etmesiyle ons altın gelecek yılın ilk yarısında 5 bin dolar seviyesini aşacak.

DEUTSCHE BANK: YIL SONU İÇİN 4 BİN 700 DOLAR

Deutsche Bank ise Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş sürecini değerlendirdi. Bankanın değerleme modelleri yıl sonuna doğru ons altın için 4.700 dolarlık adil değere işaret etti.

Bazı teknik modellerin daha derin geri çekilme ihtimalini göstermesine rağmen Deutsche Bank, son dönemde yaşanan düzeltmenin 3.900 dolar civarında taban oluşturduğunu değerlendirdi.

Merkez bankalarının devam eden güçlü alımları ve resmi sektörün rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik adımları uzun vadeli olumlu görünümü destekleyen temel faktörler arasında gösterildi.

Banka ayrıca küresel piyasalardaki jeopolitik ve mali belirsizliklerin altına yönelik güçlü talebi canlı tutmaya devam edeceğini öngördü.

DEV BANKALARIN GÖZÜ 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Altı büyük finans kuruluşunun tahminleri altının önümüzdeki dönemde yeniden tarihi seviyeleri test edebileceği beklentisini ortaya koydu.

UBS ve Standard Chartered 5 bin dolara işaret ederken Citi bu seviyenin aşılmasını bekliyor. Morgan Stanley 5.200 dolarlık yıl sonu hedefini korurken en yüksek tahmin RBC Capital Markets'tan geldi. RBC'nin iyimser senaryosu 2027 genelinde 5.296 dolarlık ortalamaya işaret ediyor.

Deutsche Bank ise daha yakın vadede yıl sonu için 4.700 dolarlık adil değer öngörüyor.

Kaynak: Haberler.com