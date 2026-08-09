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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü
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Fenerbahçe'nin Feyenoord forması giyen Japon golcü Ayase Ueda için 20 milyon Euro'nun üzerinde resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki Japon santrfor Ayase Ueda için 20 milyon Euro'nun üzerinde resmi teklif yaptı.
  • Ayase Ueda, 2025-2026 sezonunda Hollanda Eredivisie'de çıktığı 31 lig maçında 25 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Ueda, Japonya Milli Takımı ile çıktığı 39 maçta 16 gol attı.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki santrfor Ayase Ueda’yı gündemine aldığı öğrenildi.

OYUNCU TARAFIYLA TEMASLAR OLUMLU

Yönetimin, Japon golcü ve temsilcileriyle yaptığı ilk görüşmelerde önemli adımlar attığı ve oyuncu cephesinden olumlu geri dönüşler aldığı belirtildi. 

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Sarı-lacivertlilerin Japon golcü Ayase Ueda için kulübüne 20 milyon Euro'nun üzerinde resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Transferdeki ana pürüzün çözülmesi adına Fenerbahçe'nin, Feyenoord ile bonservis pazarlıklara devam edeceği ve Hollanda kulübünden indirim talep edeceği aktarıldı. 

GOL YOLLARINDA MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Hollanda Eredivisie'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ueda, 2025-2026 sezonunda çıktığı 31 lig maçında 25 gol ve 1 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Maç başına 0,89 gol ortalaması tutturan 1.82 boyundaki santrfor; ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor. Japonya Milli Takımı'nın da önemli kozlarından biri olan yıldız oyuncu, milli formayla görev yaptığı 39 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Bu adam gelsin FB için çok faydalı olur.Dukaku'yu alacağınıza bunu alın

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