Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturmayı amaçlayan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, 18 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Yargılama ve infaz ertelemeleri, siyaset yasağı, bazı suçların kapsam dışında bırakılması ve sürecin denetimi için yeni kurullar oluşturulmasını öngören düzenleme, yarın da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul'da onaylanması durumunda ise kanun teklifi yasalaşacak.
- Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 8 Ağustos'ta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a gönderildi ve yarın görüşülecek.
- 12 maddelik teklif, PKK/KCK suçlarını kapsıyor; uygulanması için MGK'nın örgütün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ön şart olarak öngörülüyor.
- Teklif, 15 yıl ve altı cezalarda 5 yıl, üzerinde 10 yıl yargılama ertelemesi; infazda da 5 ve 10 yıllık ertelemeler, 2-3 yıl siyaset yasağı ve Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul ile 17 üyeli izleme komisyonu öngörüyor.
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 8 Ağustos’ta TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek, Meclis Genel Kurulu’na gönderildi.
Komisyondaki görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Gözler şimdi teklifin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Düzenleme yarın Genel Kurul’un gündemine gelecek.
YASA TEKLİFİ 12 MADDEDEN OLUŞUYOR
Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif toplam 12 maddeden oluşuyor. Düzenleme; PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, örgüt propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.
ÖNCE SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLECEK
Düzenlemenin uygulanabilmesi için ilk aşamada örgütün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin şartın yerine getirilmesi gerekiyor.
Teklifte ön şart olarak Milli Güvenlik Kurulu’nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından kanunda öngörülen hükümler uygulanmaya başlanacak.
YASANIN YÜRÜRLÜK SÜRESİ 6 AY OLACAK
MGK’nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 6 aylık süre başlayacak. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin bu süre içerisinde ilgili hükümlerden yararlanması öngörülüyor.
YARGILAMALAR ERTELENECEK
Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalarda da suçun gerektirdiği hapis cezasına göre farklı erteleme süreleri uygulanacak. 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılamalar 5 yıl süreyle ertelenecek.
15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise yargılamaların 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor.
İNFAZLARDA DA 5 VE 10 YILLIK ERTELEME
Teklif, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler açısından da erteleme hükümleri içeriyor.
Düzenlemeye göre cezaların infazında, ceza miktarına bağlı olarak 5 ve 10 yıllık erteleme süreleri uygulanacak.
Erteleme süresi içerisinde yeniden “terör suçu” işlenmesi halinde ise verilen erteleme kararı kaldırılacak.
2 İLA 3 YIL SİYASET YASAĞI
Düzenlemeden faydalanan kişilere yönelik siyasi haklarla ilgili de bir hüküm bulunuyor.
Teklife göre düzenlemeden yararlanacak kişiler hakkında 2 ila 3 yıl arasında siyaset yasağı uygulanacak.
BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA KALACAK
Teklif, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı ağır suçları düzenlemenin dışında bırakıyor.
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar düzenleme kapsamında yer almayacak.
ABDULLAH ÖCALAN DÜZENLEMEDEN FAYDALANAMAYACAK
Teklifte yer alan kapsam dışı suçlara ilişkin hükümler nedeniyle terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın söz konusu düzenlemeden faydalanamayacağı belirtiliyor.
Düzenleme bu yönüyle PKK’nın yönetici kadrosuna ilişkin sınırlar da içeriyor.
CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KURUL OLUŞTURULACAK
Teklif yalnızca yargılama ve infaz hükümlerini değil, sürecin takip ve denetimine ilişkin yeni mekanizmaları da içeriyor.
Sürecin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bir kurul oluşturulacak.
MECLİS'TE 17 ÜYELİ İZLEME KOMİSYONU KURULACAK
Düzenlemeyle TBMM bünyesinde de süreci takip edecek ayrı bir yapı oluşturulması öngörülüyor.
Meclis’te kurulacak izleme komisyonunda 17 üye görev yapacak. Komisyon, kanun kapsamında yürütülecek sürecin izlenmesinde görev üstlenecek.
KAMU GÖREVLİLERİNE CEZAİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİ
Teklifte sürecin yürütülmesinde görev alacak kamu görevlileriyle ilgili de hüküm yer alıyor.
Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle cezai sorumluluklarının olmayacağı öngörülüyor.
Adalet Komisyonu’ndaki 18 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen 12 maddelik teklif için süreç artık TBMM Genel Kurulu’nda devam edecek.