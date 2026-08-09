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Ablası için gözünü kırpmadan suya atlayan gençten acı haber

Ablası için gözünü kırpmadan suya atlayan gençten acı haber
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ablasını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ablasını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABLASINI KURTARMAK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ

Olay, Kandıra ilçesi Kumcağız Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kadın dalgaların artmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Ablasının yardımına koşan 19 yaşındaki Arif Tosun da denize girdi. 

ABLASI KURTULDU AMA KENDİSİ CAN VERDİ

Tosun ve ablası ekipler tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arif Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ablasının ise kurtarıldığı öğrenildi.

AİLENİN EN ACI GÜNÜ

Olayın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede denize girmek yasaklandı. Arif Tosun'un cenazesinin bugün Kullar Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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