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Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi

Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
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Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uygun göreceği kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, güvenlik ve temizlik işlemlerini yürütebilecek. Düzenlemeyle kıyılardaki işgal ve tahribatın önlenmesi, plajların amaç dışı kullanımının azaltılması ve vatandaşların sahillerden daha düzenli şekilde yararlanması hedefleniyor.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Yeni düzenlemeyle kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve işletme işlemleri belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimlerince de yürütülebilecek.
  • Belirlenen kıyı alanları, protokol kapsamında Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne ve bağlı kurumlara kiraya verilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun kıyı alanlarını kapsıyor.

BAKANLIK DA İŞLEMLERİ YÜRÜTEBİLECEK

Bakanlığın açıklamasına göre, Bakanlığın uygun göreceği kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler artık belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.

Böylece belirlenen kıyı alanlarında söz konusu işlemlerin yürütülmesinde Bakanlığın ilgili birimleri de yetkili olacak.

PROTOKOLLE KİRAYA VERİLEBİLECEK

Düzenlemeye göre bu alanlar, hazırlanacak protokol kapsamında Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara ve bunların iştiraklerine kiraya verilebilecek.

KIYILARDAKİ İŞGALLERİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Yeni düzenlemeyle kıyıların Anayasa'da belirtildiği şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Aynı zamanda kıyı alanlarının daha planlı hale getirilmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşabilecek tahribatların önüne geçilmesi hedefleniyor.

PLAJLARDA AMAÇ DIŞI KULLANIMA KARŞI ÖNLEM

Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımının azaltılması da planlanıyor.

Bu alanlarda ihtiyaç duyulan ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.

Düzenlemeyle kıyıların doğal yapısına zarar verilmeden koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdam Bey Bey:

yine aynı sorun kalıyor: plajlarda ticari soygun devam edecek. plajlar beleştir ama ticari faaliyet para alacak suya girmek için çünkü plajlara girmek için onların mekanına giriş yapacaksın. plajlar ticari faliyetlerden arındırılmalı. oraya halk/turist havlusuyla gelip yüzecek. 100-200 metre ilerde, bulvarın öbür ucunda ticari faliyet restoran filan olur. böyle olmalı.

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Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

HABER BAŞLIĞI VATANDAŞ FAYDASINA AMA İÇERİĞİ ÖZEL PROTOKOL İLE KİRAYA VERİLEBİLİR… ALLAH AŞKINA AKLIMIZLA OYNAMAYIN…

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Haber YorumlarıLevent Şahin:

yıllardır beklediğimiz bır yasa

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