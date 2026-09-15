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Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı

Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı Haber Videosunu İzle
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
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Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL zam yapıldı. Artışın ardından motorin İstanbul'da 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL'ye yükselirken doğu illerinde 98,47 TL'yi gördü.

  • Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL zam yapıldı; zammın ardından motorinin litre fiyatı doğu illerinde 98,47 TL'ye yükseldi.
  • Motorinde Ağustos ayında sıfırlanan ÖTV, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak yeniden alınmaya başlandı; ÖTV tutarı Ekim'de 6 TL, Kasım'da 9 TL, Aralık'ta 12 TL olacak ve 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 TL olarak sabitlenecek.
  • Son zammın ardından motorin İstanbul'da 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL; benzin ise İstanbul'da 80,26 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL oldu.

Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL'lik zam yapıldı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle gelen bu zammın ardından motorinin litre fiyatı doğu illerinde 100 TL'ye yaklaştı.

PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YAKLAŞTI

Petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara yaklaşması ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarındaki artışı tetiklemeye devam ediyor. Uzmanlara göre fiyatlardaki bu tırmanışın temelinde iki önemli küresel gelişme yatıyor. Bunlardan ilki, Husilerin Babülmendep Boğazı'nda ticaret gemilerine yönelik sürdürdüğü saldırılar; ikincisi ise Körfez ülkelerinin Umman'da gerçekleştirmeyi planladıkları kritik enerji toplantısının ertelenmesi olarak gösteriliyor.

YENİ ÖTV TAKVİMİ UYGULAMADA

Fiyatlardaki artışın yanı sıra, motorin üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri de fiyatlara yansımaya devam ediyor. Eşel mobil uygulamasından çıkarılan motorinde Ağustos ayında sıfırlanan ÖTV, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak yeniden alınmaya başlandı. Belirlenen takvime göre motorinden alınacak ÖTV tutarı Ekim'de 6 TL, Kasım'da 9 TL, Aralık ayında ise 12 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise bu tutar 13,9006 TL olarak sabitlenecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

Son zammın ardından büyükşehirler ve bölgesel bazda güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şu şekilde oluştu:

Motorin: İstanbul'da 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL, doğu illerinde ise 98,47 TL.

Benzin: İstanbul'da 80,26 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL, doğu illerinde ise 82,88 TL. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Suriye bile bizden akilli

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Bayrak inmedi ezan dinmedi Allahuekber:))))))))

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