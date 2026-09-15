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Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçtaki fotoğraf makinesinin içine zulalanmış sentetik kannabinoid ele geçirildi. Makineyi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda fotoğraf makinesinin içine zulaladıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede bir araçta yapılan aramada, fotoğraf makinesinin içine zulalanmış vaziyette bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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