Haberler

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı Haber Videosunu İzle
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+962 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Soruşturmada firmaların ürün arzını düşük, maliyetleri yüksek göstererek ve sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek yaş sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettiği tespit edildi.
  • 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.

Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı.

Tarladan markete fiyat yolculuğunun mercek altına alındığı soruşturmada, hallerin büyük tedarikçi firmalarının sahte belgelerle ve arzı düşük göstererek fiyatları manipüle ettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 41 şüpheli yönetici için gözaltı kararı verildiğini ve 22 ilde arama başlatıldığını duyurdu.

FİYATLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

"SEBZE VE MEYVE FİYATLARINI MANÜPÜLE ETTİLER"

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

41 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

33 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bunlara kesilen idari yaptırım cezasını sattıkları ürünlere ekleyip millete ödettiriliyorlar. Kesin hapis cezası olmalı. Bunlar içeriye girerse bu iş çözülür. Yani yeni bir yasa lazım. Bu iş yasa ile çözülür....

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Irmak:

yapay bir düşüş olur sonra yine devam

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri Sefünc:

inşallah fiyat düşer ama tahmin etmem çünkü en büyük maliyet nakliye tutuyor yakıtı düşürün fiyatlar düşer lütfen önce iğneyi kendinize çuvaldızı baskasina

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kendi araçları ile nakliye yapıyorlar

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

metin, kendi araclari su mu yakiyor?

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Bilmeden konuşuyorsun, Nakliyenin bir ürün üzerinde maliyet yükü yüzde kaç??? Yüzde 40 50 degil, degil mi? Yani etki eder ama gerçek etkisi %10 bile degil...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlya asdf:

3 km ötedeki köyünden getiren pazarcı da fahiş fiyatla satıyor. Yakıt değil ahlak meselesi bu.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Saf sabri sen bunlara yakıtı bedava ver yine fiyatlar düşmez, kanun değişecek para cezası yeribe hapis cezası verlecek ruhsatı iptal edilecek bak bakalım fiyatlar nasıl düşüyor

yanıt0
yanıt0

Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı

Abartı egzoz pahalıya patladı! Genç sürücünün sözlerine dikkat
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu

Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere o soktu
Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Babası otomobilini göl kenarında buldu! Öğretmenden acı haber
Aksaray'da 5. katın penceresinden düşen 18 yaşındaki kız öldü

18 yaşındaki Elif 5'inci kattan düştü! Hastaneden acı haber geldi
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çayı böyle içenlerde kanser riski dört kat fazla çıktı
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

İran'ın nisanda düşürdüğü ABD uçağının pilotu, 2 gün beklediği sırada ABD'ye mesaj iletmeye çalışmış

Uçağı İran'da düşürüldü! 2 gün boyunca tek bir şey yapmaya çalıştı