MSB "gurur" diyerek paylaştı! F-16'lar,TCG Anadolu'dan havalandılar

Marmara Denizi'ndeki eğitim uçuşunda F-16'lar, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'dan havalandı. Sosyal medyadaki paylaşımına "Gurur" notunu düşen Milli Savunma Bakanlığı, "TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 adet F16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti" dedi. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olma özelliğini de taşıyor.

Dünyanın ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde F16'ların eğitim uçuşuna katıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

"MARMARA DENİZİ'NDE EĞİTİMLER İCRA ETTİ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gurur! TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 adet F16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti" denildi.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

Öte yandan TCG Anadolu, yarın İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan TCG Anadolu, 17 Nisan pazartesi saat 13.00-18.00 arası, 18 ile 23 Nisan tarihleri arasında ise saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

DÜNYADA SADECE 12 ÜLKEDE VAR

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak Siha'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca, gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.