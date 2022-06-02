Gökyüzü kızıla büründü! Toz taşınımının etkili olduğu 5 ilimiz için "Dışarı çıkmayın" uyarısı - Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için uyarısını yaptığı Suriye kaynaklı toz taşınımı Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'teetkili olmaya başladı.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ASTIM HASTALARINA UYARI

Öte yandan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Şanlıurfa'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

HATAY

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi. Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.

ŞANLIURFA

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

GAZİANTEP

Gaziantep kent merkezi olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.

KİLİS

Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.