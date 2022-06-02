Gökyüzü kızıla büründü! Toz taşınımının etkili olduğu 5 ilimiz için "Dışarı çıkmayın" uyarısı - Haberler

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Gökyüzü kızıla büründü! Toz taşınımının etkili olduğu 5 ilimiz için "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Meteoroloji'nin gündüz saatlerinde uyarısını yaptığı Suriye kaynaklı toz taşınımı Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak hadise nedeniyle, solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için uyarısını yaptığı Suriye kaynaklı toz taşınımı Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'teetkili olmaya başladı.

Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Gökyüzü kızıla büründü! Toz taşınımının etkili olduğu 5 ilimiz için 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Öte yandan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Şanlıurfa'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi. Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Gaziantep kent merkezi olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Gökyüzü kızıla büründü! Güney Doğu'daki vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Güneydoğu Anadolu Suriye Güncel Haberler

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