Gökova Körfezi'nde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi

Gökova Körfezi'nde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi
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Gökova Körfezi'nde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi Saldırgan olmayan Kum köpekbalıklarına ev sahipliği Gökova Körfezinde ilk defa 3-4 metre boyunda saldırgan olmayan beyaz kum köpekbalığı görüldü.

Gökova Körfezi'nde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi

MUĞLA - Saldırgan olmayan Kum köpekbalıklarına ev sahipliği Gökova Körfezinde ilk defa 3-4 metre boyunda saldırgan olmayan beyaz kum köpekbalığı görüldü. Tuzla açıklarında görülen ve yıllardır bilim insanları tarafından izlenen beyaz kum köpekbalığı tatilcileri heyecanlandırdı.

Gökova Körfezi Tuzla Koyu açıklarında bot ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu. Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpekbalığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında tekrar kayboldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpekbalığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirttiler. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Latince Charcarias Plumbeus adı verilen ve saldırgan olmayan bir tür olduğunu ve yıllardır izlemesinin yapıldığını açıkladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Güncel
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