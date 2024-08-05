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Gökçeada Açıklarında 3 Metre Boyunda Vahşi Mavi Köpek Balığı Bulundu

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Türk balıkçı İlker Özdemir, ağlara dolanmış 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı buldu. Balık avlamak için denize açılan Özdemir, yaklaşık 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığını sudan çıkardı. Balık daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Gökçeada açıklarında 3 metre boyunda ağlara dolanmış 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, ağlar dolanmış 'mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı buldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı buldu.

Gökçeada ilçesinde denize açılan balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti. Paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında vahşi 'mako' cinsi köpek balığı buldu. Özdemir, 'mako' cinsi köpek balığını sudan çıkarma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Balıkçı İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.

Özdemir ve arkadaşları daha sonra paragat ağlarından kurtardıkları balığı tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.

Dünyanın en hızlı balığı

Mako köpekbalığı, saatte 80 km'ye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahiptir ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapar. Hızı nedeniyle, günde 55 km'ye kadar muazzam mesafeleri kapsayabilirler ve aslında sudan 9 metreye kadar atlayabilirler! Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir. Mako köpekbalıkları iki tür arasında ayırt edilir, kısa yüzgeçli mako köpekbalığı ve uzun yüzgeçli mako köpekbalığı. 2-4 metre uzunluklarına ulaşabilirler ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpekbalıkları ailesine aittirler. Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Gökçeada Sudan Balıkçılık Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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