Gıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da unlu mamullerin 2-3 gün içinde tükenmesi bekleniyor

Gıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor.

Ani News'in haberine göre, All Ceylon Fırın Sahipleri Derneği (ACBOA) yetkilileri, ülkedeki unlu mamul raflarının 2-3 gün içinde boş kalacağını söyledi.

ACBOA Başkanı NK Jayawardena, yakıt krizi, tüm malzemelerin kıtlığı ve fiyat artışı nedeniyle çok yakında ekmek kıtlığı çıkacağını belirtti.

Jayawerdana, "Fırıncılık endüstrisinin ciddi tehditle karşı karşıya olduğundan ve yakıt krizi nedeniyle endüstrinin çökeceğini daha önce söylemiştim." dedi.

Enerji Bakanını kriz hakkında bilgilendirdiğini ancak kendisinden henüz bir yanıt gelmediğini belirten Jayawerdana, "Unlu mamul üretimi temel hizmet kategorisinde yer alıyor. Ancak şu ana kadar sektörü kurtarmak için hiçbir şey yapılmadı." diye konuştu.

Ülkede mevcut kriz ve istikrarsız ekonomi nedeniyle, unlu mamul üretiminin yüzde 50'si durmuştu.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.