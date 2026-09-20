GGC'nin 40. Geleneksel Gazetecilik Ödülleri törenle sahiplerini buldu, AA 2 ödül aldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Diyarbakır Vali Vekili Yusuf Melikşah Aydın, kamuoyunun doğru haber alma hakkı için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Basının bir toplumun nefesi ve demokrasinin en temel taşıyıcı sütunlarından biri olduğunu ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür, bağımsız ve tarafsız bir basın, şeffaf yönetimin, toplumsal bilincin ve adalet duygusunun teminatıdır. Fikirlerin özgürce ifade edilebildiği, hakikatin korkusuzca dile getirildiği bir medya ortamı nitelikli bir toplum yapısının da vazgeçilmezidir ancak günümüzde dijitalleşmeyle birlikte önümüzde çıkan en büyük tehlike bilgi kirliliği, yani dezenformasyondur. Hakikatin üzerini örten, toplumsal huzuru zedeleyen ve güven duygusunu sarsan asılsız haberlerle mücadele etmek bugün her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. İşte tam da bu noktada meslek ilkelerine bağlı, etik değerleri gözeten, vizyoner gazetecilerin varlığı en güçlü kalkanımızdır. Doğru haberin peşinden koşan, kalemiyle ve kamerasıyla hakikate hizmet eden tüm basın mensuplarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

Aydın, ödüle layık görülen basın mensuplarını tebrik etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de GGC'nin bu yıl 40'ıncısını düzenlediği ödül töreninin hayırlı olmasını diledi.

Ödül alan, bu mesleği icra eden tüm basın mensuplarını kutlayan Küçük, "Çok uzun zamandır arkadaşlarımızla da sohbet ettiğimizde bir basın müzesi bu kente çok yakışır diye konuşurduk. Diyarbakır, bölgeye de hitap edebilecek bir basın müzesinin tam da yeridir." dedi.

GGC Başkanı Felat Bozarslan da cemiyetin 49 yıldır halkın haber özgürlüğünün yanında durarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Bozarslan, "GGC, 50 yıla yaklaşan tarihiyle ilk kurulduğu günden bu yana Anayasamızın düşünce ve ifade hürriyeti, basın özgürlüğü ve halkın haber alma özgürlüğünün yanında durmuş, bu değerlerin, etik ilkelerin yılmaz savunucusu olmuş bir kurum olarak faaliyetlerini, çalışmalarını devam ettirmektedir." diye konuştu.

GGC'nin "Jüri Özel Ödülü"nü Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesine vereceklerini dile getiren Bozarslan, "Bu noktada irade gösteren Doku ailesinin dışında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bozarslan, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, şöyle konuştu:

"Süreç bölgemizde ciddi pozitif etkilere sebep oldu. Artık bu bölgede, bölgemizin hiçbir yerinde silah sesleri duymuyoruz. İnsanlar ölmüyor. Burada 40-45 yıldır yaşanan acıları en önce biz gördük, en önce biz tanık olduk. Bir anlamda da biz bu acıların hem tanığı hem de mağduruyuz. O nedenle bu süreç başladığında Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak sürece açık ve net bir şekilde destek sunduk. Hala da aynı noktada devam ediyoruz. Bizler artık burada barışın, umudun, hoşgörünün, kardeşliğin, halkların ortak yaşama iradesinin haberlerini yapmak istiyoruz. Bugün kentimizde turizmin hangi aşamaya geldiğini hepimiz görüyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz."

Daha sonra farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

AA'ya 2 ödül

Yarışmada, "fotoğraf" dalında Anadolu Ajansından (AA) Osman Bilgin "Diagne Sevinci" fotoğrafıyla, "dron çalışması" dalında da Ömer Yasin Ergin "Göçerlerin 9 Virajlı Yolculuğu" görüntüsüyle ödül kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yarışmada, "fotoğraf" dalında "Diagne Sevinci" fotoğrafıyla ödül alan AA muhabiri Osman Bilgin'i tebrik ederek, bu fotoğrafın takım için de motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Eren, "Bir kulüp başkanı olarak zaman zaman hocamızın izniyle futbolcularımızla motivasyon sohbetleri yapardık ve o sohbetlerde bu fotoğrafı kendilerine hatırlatırdım. Kötü gittiğimiz günlerde o resimdeki çocuğu hatırlatıyordum. O çocuğun yüzündeki mutluluğu, umudu, beklentiyi hep onlara hatırlatırdım ve bu resme her maç öncesi bakmalarını, baktıklarında bu kentin kendilerinden neyi beklediğini aşılamaya çalışıyordum. Sağ olsunlar onlar da bu resmin anlamını biliyordu. Bir kez daha Amedspor'un şampiyonluğunda katkısı olan bu fotoğrafından dolayı Osman Bilgin'e teşekkür ediyorum." dedi.

"Jüri Özel Ödülü"

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Gülistan Doku'nun ailesi adına ablası Aygül Doku'ya plaket verdi.

Doku, kardeşi için adaletin yerine gelmesini beklediklerini belirterek, "Bize adaletin ışığını gösteren Sayın Başsavcım Ebru Cansu'ya, savcımıza ve kararlılıkla bu dosyayla ilgilenen Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyorum, gözümüzün, kulağımızın onlarda olduğunun bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

"GGC'nin 40. Yıl Özel Ödülü"

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, "GGC 40. Yıl Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü GGC Başkanı Felat Bozarslan'dan alan Kaya, ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, "Asla mücadele etmekten vazgeçmedim. Hala umudum var. İyileşmek istiyorum. İnşallah iyileşeceğim." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencilerinin hazırlayıp yayımladığı "Seyrantepe İlkokulu Gazetesi", "GGC Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmada, mesleğe uzun yıllar emek veren ve bu yıl hayatını kaybeden gazeteciler Ekrem Sunar, Bülent Boztepe ve Ertuğrul Pirinççioğlu'nun isimleri mesleki anılarını yaşatmak amacıyla ödül kategorilerine verildi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA