Trump, zafer takının İHA ve mühimmat barındıracak askeri kompleks olacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarına yaptırmayı planladığı zafer takının, insansız hava araçları (İHA), keskin nişancılar ve mühimmat barındıracak "üst düzey bir askeri kompleks" olacağını bildirdi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından Washington'da inşa edilmesi planlanan zafer takına ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, Arlington Anıt Köprüsü'nün bitişiğine inşa edilecek zafer takının, ABD ordusunun "yoğun talebi üzerine" ve "ulusal güvenlik amaçları doğrultusunda" daha kapsamlı bir projeye dönüştürülmesini kabul ettiğini açıkladı.

İnşaatına kasımda başlanması planlanan bu projenin, aslında Amerikan İç Savaşı döneminden bu yana planlandığını kaydeden Trump, yapının Arlington Ulusal Mezarlığı yakınında "üst düzey bir askeri kompleks şeklinde" inşa edileceğini vurguladı.

Zafer takının çeşitli noktalarında, çok sayıda İHA'nın, keskin nişancının ve mühimmatın barındırılıp konuşlandırılacağını ve bunların hızlı kullanımına olanak sağlanacağını ifade eden Trump şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde bunun gibi bir tesis olmayacak. 59 büyük şehir ve başkent arasında, zafer takına sahip olmayan tek şehir Washington DC'dir. Ancak şimdi sahip olacak ve bunların en büyüğü olacak."

Trump'ın bu paylaşımı, zafer takı projesinin gazi dernekleri ve tarihi eserleri koruyan sivil toplum kuruluşları tarafından durdurulmaya çalışıldığı bir dönemde yapması ise dikkati çekti.

Kaynak: AA