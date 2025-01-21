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Genç Gözde daha önce de kabloyla dövülmüş

Genç Gözde daha önce de kabloyla dövülmüş
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İzmir'de boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gözde Karamus'u öldüren Serdar Karamus'un yargılandığı davada, genç kadının iş arkadaşı tanık olarak ifade verdi. H.Y, ifadesinde, "Sanık birçok kez mağazanın içine gelip Gözde ile konuşmak istediğini söylemişti. İlk geldiğinde taşkınlık yapmıştı. Gözde, Serdar Karamus tarafından kabloyla dövüldüğünü anlatmıştı." dedi.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus'un yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı.

Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti. Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde Karamus hayatını kaybederken, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Serdar Karamus'un Duruşmasında Tanık İfadeleri

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Serdar Karamus hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Serdar Karamus'un Duruşmasında Tanık İfadeleri

DAHA ÖNCE DE KABLOYLA DÖVMÜŞ

Duruşmada Gözde'nin iş arkadaşı H.Y. tanık olarak dinlenildi. Serdar Karamus'un sık sık Gözde'nin çalıştığı mağazaya geldiğini söyleyen H.Y., "Sanık birçok kez mağazanın içine gelip Gözde ile konuşmak istediğini söylemişti. Mesai saatleri içinde görüşmemesi gerektiğini söyledim. İlk geldiğinde taşkınlık yapmıştı. Gözde, Serdar Karamus tarafından kabloyla darbedildiğini söylemişti" dedi.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Serdar Karamus'un Duruşmasında Tanık İfadeleri

DURUŞMA 15 NİSAN'A ERTELENDİ

Tanığın dinlenilmesin ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yeniden yazı yazılmasına, tutukluluk halinin devamına ve hazır olmayan tanıkların zorla getirilmesine hükmedip, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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