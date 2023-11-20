İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ne sığınanlara hastaneden çıktıkları sırada ateş açtı:Ölü ve yaralılar var
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu
Kaynak: AA / Güncel