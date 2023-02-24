Gaziosmanpaşa'da duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem

GAZİOSMANPAŞA'da duvar ve kolonlarındaki çatlaklara rağmen sağlam raporu verildiği iddia edilen okulun önünde toplanan veliler eylem yaptı.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan Büyük Fuat Paşa İlkokulu binasında iddiaya göre, duvarlarındaki ve kolonlarındaki çatlaklara rağmen sağlam raporu verildi. 60 yıllık okul önünde toplanan veliler çocuklarını derse sokmayıp eylem yaptı. Durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kaymakamlığa bildirdiklerini belirten veliler okulun boşaltılmasını talep ediyor.

"2000 TANE ÖĞRENCİ VAR DEPREM OLSA CANLI KALMAZ"

"İÇİMİZ RAHAT DEĞİL AĞLIYORUM"

"OKULA GÖNDERMİYORUM"

Çocuğunu okula göndermediğini belirten Filiz Aykut, "Tamamen kolonlar yıpranmış. Depremin gününü bilmiyoruz bu yüzden okula göndermiyorum. Okul saatinde deprem olsa ne olacak? Bu görüntüleri kendimiz aldığımız için biliyoruz. 10 yıl önce güçlendirme yapılmış ondan sonra hiçbir şey yapılmamış" dedi.