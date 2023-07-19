Gaziantep, Muğla ve Antalya'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına yenileri eklendi. Gaziantep Nurdağı, Muğla Menteşe, Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 şehirdeki yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Gaziantep ve Muğla'da orman yangınları çıktı.

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

MUĞLA'DA TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana da sıçradı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

ANTALYA'DA ZAMANLA YARIŞ

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.