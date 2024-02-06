Gazeteciler Cemiyeti, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında depremzede meslektaşlarına destek verdi

Gazeteciler Cemiyeti, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında hafta boyunca düzenlediği eğitim ve teknik programlarıyla depremzede meslektaşlarına destek verdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "Depremlerin acısı ilk günkü kadar taze. Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu afette 32 meslektaşımızı kaybettik. Gazeteciler Cemiyeti depremin ilk günlerinden itibaren sivil toplum örgütü rolünün yanında gazetecilik refleksi ile depremin yerel basına etkisini kayıt altına aldı. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak elimizden geleni bölgedeki cemiyet başkanlarıyla görüşerek yapmaya çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Gazeteciler Cemiyeti Mobil Basın Evi, 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerinden zarar gören gazeteciler ile dayanışmaya devam ediyor. 4 Şubat'ta Ankara'dan yola çıkan Gazeteciler Cemiyeti Mobil Basın Evi, 5 Şubat'tan itibaren Adıyaman ve ilçelerinde depremzede meslektaşlarına ulaşarak ücretsiz canlı yayın ve teknik ekipman desteği sağlamaya başladı.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yerel basın mensuplarının çalışmalarına destek veren Mobil Basın Evi ekibi, Gölbaşı Kaymakamlığı'nın oluşturduğu Deprem Şehitleri Ormanı'nda da Gazeteciler Cemiyeti adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'nın gerçekleştirdiği deprem özel yayınının çekimini de gerçekleştiren Mobil Basın Evi ekibi, anma buluşmasının yapılacağı Adıyaman'ın merkezindeki Saat Kulesi'ne ulaştı. Sabaha karşı 03.00'ten itibaren bölgeden izlenimleri yapılan yayınlarla kayıt altına alan ekip, yerel gazetecilerle bir aradaydı. Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı kabir ziyaretinin ardından Mobil Basın Evi, Adıyaman'da yayın yapan Gözde TV'nin deprem özel yayınına teknik destek verdi.

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde 32 gazeteci hayatını kaybetti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yayınladığı anma mesajında deprem bölgesinde zarar gören illerin eski günlerine dönmesi için sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak Gazeteciler Cemiyeti'nin de bu konudaki çalışmalarına değindi. Bilgin'in mesajı şöyle:

"GAZETECİLER CEMİYETİ İLK GÜNDEN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Depremlerin acısı ilk günkü kadar taze. Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu afette 32 meslektaşımızı kaybettik. Ben inanıyorum ki Malatya, Hatay, Maraş, Adıyaman eski günlerine dönecek. Ama dönebilmesi için öncelikle verdiği göçleri geri alması lazım, bu dönüşün sağlanabilmesi için de devlete ve sivil toplum örgütlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Depremin vurduğu illerimiz kültürümüze ve hayatımıza ilmek ilmek işlemiştir. Bu nedenle umarım yaraları tez elden sarılır.

Gazeteciler Cemiyeti depremin ilk günlerinden itibaren sivil toplum örgütü rolünün yanında gazetecilik refleksi ile depremin yerel basına etkisini kayıt altına aldı. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak elimizden geleni bölgedeki cemiyet başkanlarıyla görüşerek yapmaya çalışıyoruz. Depremin ikinci haftasında depremin yerel medyaya tahribatını gösteren bir rapor yazdık, yıkımın boyutunu ülke ve dünya kamuoyu ile paylaştık. Bölgeye yönelik telifli haber programları başlattık. Bölgede acil ihtiyaçları olan gazetecilere teknik ekipman ve hijyen malzemesi ulaştırdık. Yine bu kapsamda mobil basın evimiz deprem bölgesine birçok ziyaret gerçekleştirdi. Geçen ay Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'nın da katılımıyla Malatya'da meslektaşlarımızla bir araya geldik.

"8-9 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OLACAĞIZ"

Şu anda da mobil basın evimiz bölgedeki gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 4 Şubat'tan beri deprem bölgesinde faaliyet gösteriyor. 8-9 Şubat'ta da hem bölgedeki durumu kardeşlerimizle değerlendirmek hem de genç arkadaşlarımıza gazetecilik konusunda katkı verecek eğitimler sunmak için Adıyaman'da olacağız."

GÜNCEL EĞİTİMLER GAZETECİLERLE BULUŞACAK

Gazeteciler Cemiyeti 7 Şubat'ta bölgedeki yerel gazetecilerin yayın taleplerine ücretsiz destek vermeye devam edecek. Hafta boyunca yayılacak yayın destek çalışmalarının yanında Mobil Basın Evi, 9. Köy Projesi kapsamında "Adıyaman Bölgesel Eğitim Programı" ile yerel gazetecilerle buluşmaya devam edecek.

Adıyaman Dedeman Otel'de 8 Şubat saat 10.00'da başlayacak etkinlik kapsamında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de bölgedeki gazetecilerle buluşacak. Program kapsamında Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve gazeteciler deprem ve sonrasında yaşadıklarını paylaşacak, bölgedeki sorunları anlatacak.

Program kapsamında Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gürcanlı, cemiyetin proje ve etkinliklerini tanıtmanın yanında "İnternet Medyası ve Sürdürülebilirlik" başlıklı bir eğitim verecek. Turgay Aydın'ın "Sosyal Medya Kullanımı", Ünsal Ünlü'nün "YouTube'da Var Olmak" konulu eğitimleri vereceği gün boyunca kentte konteynerde faaliyet gösteren basın kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirilecek.

9 Şubat saat 10.00'da başlayacak programın ikinci günü kapsamında 9. Köy Haber Merkezi Editörü Erhan Karadağ "Video Haber Eğitimi", Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ve Mobil Basın Evi Koordinatörü Kenan Şener "Yerelden Ulusala Habercilik" eğitimleriyle gazetecilerle bir araya gelecek.

Etkinlikler yerel basın mensuplarına ve iletişim fakültesi öğrencilerine açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

MOBİL BASIN EVİ BÖLGEDE OLMAYA DEVAM EDECEK

Ekim ayında Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Mobil Basın Evi ekibi bölge gazetecileriyle buluşarak sorunları ilk ağızdan dinlemiş ve yayınlarda ücretsiz teknik destek hizmeti vermişti. 15 Ocak'ta Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'nın katılımıyla Gazeteciler Cemiyeti deprem bölgesindeki gazetecilerin mesleki ve teknik gelişimini desteklemek amacıyla bölgesel eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlemişti. Bu kapsamda Gazeteciler Cemiyeti'nin deprem bölgesindeki meslektaşlarıyla olan dayanışma ve çalışmaları devam edecek.