Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında kostümle gezmiş - Haberler

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Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında kostümle gezmiş

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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İstanbul'da Galata Kulesi önünde kendini tinerle ateşe veren kişinin olaydan bir süre önce Beyoğlu sokaklarında kostümle dolaştığı ortaya çıktı. Elinde plastik bir orak bulunan 28 yaşındaki gencin cebinde ise Konya'dan geliş otobüs bileti bulundu.

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28) isimli bir kişi, kıyafetine tiner döktükten sonra kendini ateşe verdi.

Görenlerin önce gösteri sandığı olay anbean çevredekiler tarafından kaydedildi. Gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında Azrail kostümüyle gezmiş

Öte yandan çevredeki esnafın ve vatandaşların ilk ifadelerine göre gencin olaydan bir süre önce bölgede kostümü ve asasıyla gezdiği öğrenildi. Gencin kendini ateşe vermeden önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Galata Kulesi önünde kendini yakan gencin olaydan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında böyle gezmiş

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

Galata Kulesi önünde kendini yakan gencin olaydan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce Beyoğlu sokaklarında Azrail kostümüyle gezmiş

Galata Kulesi önünde kendini yakan gencin olaydan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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