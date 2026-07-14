Fransa Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

Fransa'nın Milli Günü, Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı-Fransız diplomatik ilişkilerinin 1483'te kurulduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında kesintisiz devam eden güçlü bağlar olduğunu anlattı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki karşılıklı saygı ve düzenli temaslara değinen Bozay, "Nitekim, en üst düzeyde sergilenen bu karşılıklı iradeye dayanarak, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini her alanda ve her kıtada daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bozay, şunları kaydetti:

"Bugün Paris'te, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Fransız halkının bu gurur gününü kutlamak için düzenlenen törenlere katıldı. Fransa ile ilişkilerimizin en önemli unsurları arasında ekonomi ve ticaret gelmektedir. 2025 yılında 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde ettik. 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Büyükelçi Dumont da, "68 milyon Fransız vatandaşı ve Fransa'nın dünyanın dört bir yanındaki dostlarının eşliğinde Ulusal Bayramımızı kutlamak üzere bu akşam bizlere katıldığınız için büyükelçiliğimizin tüm ekibi adına sizlere teşekkür etmek isterim." ifadesini kullandı.

"NATO Zirvesi organizasyonu nedeniyle Türk makamlarını tebrik ediyorum"

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Dumont, "Güvenlik konuları karşısında ittifakımızın önemini bir kez daha ortaya koyan bu zirvenin organizasyonu dolayısıyla Türk makamlarını ve özellikle diplomat meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

Dumont, "İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için, burada bulunan hepimiz Türkiye'nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. NATO zirvesinden sadece birkaç ay sonra Antalya'da düzenlenecek COP31 de bunun en somut göstergelerinden biridir. Fransa, bu anlayış doğrultusunda Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor." diye konuştu.

Bugün aynı zamanda, 1789'da kabul edilen ve birçok ulusa ilham veren İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin de anıldığını aktaran Dumont, "Şunu unutmayalım bu metnin üçüncü maddesinde yer alan "Egemenliğin temeli, esas olarak ulustadır" ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarında da tecessüm etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından, Tevfik Fikret Lisesi caz orkestrası öğrencileri mini konser verdi, davetlilere yemek ikramı yapıldı.

"Erik Dalı" düellosunun kazananı dostluk

Resepsiyonun sonunda Büyükelçi Dumont ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde karşılıklı "Erik Dalı" oynadı. Etkinlikte bulunan ve "Erik Dalı" şarkısını seslendiren Ömer Faruk Bostan, "Erik Dalı" düellosu kazananının "Türkiye-Belçika-Fransa dostluğu" olduğunu söyledi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen " Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği"nde Büyükelçi Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler paylaşılmıştı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde'yi, 14 Temmuz Milli Bayramında Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı "Erik Dalı" oynamaya davet etmişti.