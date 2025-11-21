Haberler

Fransa'yı karıştıran savaş çağrısı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun

Fransa'yı karıştıran savaş çağrısı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki açıklaması tartışmaya yol açtı. Muhalefet, Mandon'un sözlerini 'savaş çığırtkanlığı' olarak nitelendirirken, hükümet ise sözlerin bağlamından koparıldığını savundu.

  • Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, ülkesinin 2030'a kadar Rusya'ya karşı olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini belirtti.
  • Mandon, Fransa'nın çocuklarını kaybetmeye ve ekonomik olarak acı çekmeye hazır olmadığı takdirde zayıflayacağını ifade etti.
  • Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Fransa'nın çocuklarının Ukrayna için savaşmaya ve ölmeye gitmeyeceğini, profesyonel bir orduya sahip olduğunu açıkladı.

Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, hafta başında Paris'te düzenlenen Fransa'nın Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'a kadar Rusya'ya karşı olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

"FRANSA ÇOCUKLARINI KAYBETMEYE HAZIR OLMALI"

" Fransa'nın çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini" ifade eden Mandon, "Dürüst olalım, eğer ülkemiz çocuklarını kaybetmeye, savunma üretimi öncelik kazanacağı için ekonomik olarak acı çekmeye hazır olmadığı için zayıflarsa, buna hazır değilsek o zaman risk halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma YarattıFabien Mandon

TARTIŞMA YARATTI

Mandon'un "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki bu sözleri, ülkede günlerdir tartışılıyor. Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mandon'un açıklamasına tümüyle karşı çıktığını belirtti. Melenchon, Mandon'un, belediye başkanlarından savaş hazırlıklarına hazırlanmalarını istemeye ve Fransa'nın diplomatik başarısızlıklarının sonuçlarıyla ilgili hangi bedellerin ödeneceğini öngörmeye yetkisi olmadığını vurgulayarak, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Macron nereye gitti? Neden buna izin veriyor?" ifadelerini kullandı.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma YarattıJean-Luc Melenchon

Eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal ise yaptığı açıklamada, Fransa'nın çocuklarını kaybetmeyi kabul etmeyeceğini belirtti. Mandon'un sözlerini "çılgınca açıklamalar" olarak nitelendiren Royal, bu sözlerinin gençlerde anksiyeteyi artırdığı yorumunda bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma YarattıSegolene Royal

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Birlik (RN) Partili Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot, vatandaşların "haklı bir savaş" veya Fransız milleti için hayati bir durumla ilgili ölmeye hazır olması gerektiğini" ifade etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma YarattıLouis Aliot

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, konuk olduğu TF1 kanalında, Fransa'nın çocuklarının Ukrayna için savaşmaya ve ölmeye gitmeyeceğini dile getirdi. Bregeon, Fransa'nın profesyonel bir orduya sahip olduğunu hatırlatarak, Mandon'un sözleriyle dünyanın farklı noktalarında görevdeki 18-27 yaş aralığındaki Fransız askerlerini kastettiğini savundu. Fransız Sözcü, yurt dışındaki operasyonlarda hayatını kaybeden Fransız askerleri olduğunu da kaydetti.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma YarattıMaud Bregeon

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Haklı söylemiş. Hazırlıklınolacaksınız. Eşeği dürterseniz Çifteler. Amerika taaa anasının nir yerinden het yeri karıştırmaya devam ediyor. Siz de burada mal mal bakıp durun bakalım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.