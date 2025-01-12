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Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu
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Fransa'dan geldiği Bursa'da silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan İdris A.'nın (60), aynı ülkede yaşayan akrabası Kamil A. (57) tarafından para karşılığı anlaştığı kişilerce vurulduğu ortaya çıktı. İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın (36) 8 yıl önce Kamil A.'nın kızı Aysel T.'ye (29), cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Yozgat'ta yaşayan Gülizar-Kamil A. çifti, 26 yıl önce Fransa'ya yerleşti. Evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelen Kamil A., geçimini müteahhitlik yaparak sağlamaya başladı. Kamil A., bir süre önce evlenen kızı Aysel T.'nin, 8 yıl önce, aynı ülkede yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın cinsel saldırısına uğradığını, Tunus asıllı damadı Tufik T.'den öğrendi. Kamil A., yılın bazı günleri Bursa'ya gelen İdris A.'nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin avroya anlaştı. Geçen yıl aralık ayında Fransa'nın Lyon kentinden İstanbul'a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin avro verdi. Ragıp S., İdris A.'nın Bursa'daki adresini, evinin görüntüleri ile çeşitli profillerden çekilen fotoğraflarını teslim etti.

Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

TETİKÇLİK GÖREVİNİ 600 BİN TL'YE DEVRETTİLER

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin avroya anlaştıkları adam yaralama işini, 600 bin TL karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.'nın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'ndeki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3'ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa'ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.'nın otomobilini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada, kendisine ateş etti.

Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

EŞİ VE OĞLU, KALAN ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İdris A. ifadesinde, Fransa'da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.'nin, eşi Tufik T.'nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişletirken, olayı öğrenen Kamil A.'nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A., Fransa'dan uçakla İstanbul'a gelip, Ragıp S.'ye kalan 15 bin avroyu elden verdi.

Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden Bursa polisi, Ragıp S. ve iki arkadaşı ile Gülizar A. ve oğlu Ömer A.'yı İstanbul'daki bir otelde, kurşunlama olaylarına karışan 8 kişiyi ise ev ve iş yerlerinde gözaltına alıp, Bursa'ya getirdi.

Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. savcılık tarafından, Çetin A., Erol T., Zeyit C. (24) ve Kerem Ç. (27) ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S. Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Yaralama', 'Azmettirme', 'Mala zarar verme', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında da 'Azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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