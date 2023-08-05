Fransa'da aralık ayında öldürülen Türk gencin ailesi cinayetin aydınlatılmasını bekliyor

Fransa'da okuldan eve dönerken 15 Aralık 2022'de başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in ailesi, evlatlarının ölümünün arkasındaki sır perdesinin aralanmasını bekliyor.

Paris'te öğrenim gördüğü Ulusal Mimarlık Okulundan (ENSA) eve dönerken ailesiyle yaşadığı Aulnay-sous-Bois kentinde başından vurularak hayatını kaybeden Akın Genç için yürütülen soruşturmada gelinen süreci, gencin ailesi adına kuzeni Erol Terzi ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, AA muhabirine değerlendirdi.

Genç'in ailesi adına konuşan kuzeni Erol Terzi, Fransa'nın en prestijli okullarından birinde mimarlık okuyan kuzeninin okulundan ve ailesinden başka bir ilgi alanının olmadığını ve gençliğinin baharında öldürüldüğünü söyledi.

Terzi, Genç'in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgilenen polislerin şu ana kadar büyük ilerleme kaydetmesine rağmen kuzeninin ölüm nedenine ilişkin henüz bir sonuca varılamadığını anlattı.

"Bütün izleri araştırdılar fakat Akın çok temiz, kavgasız biri olduğu ve hiçbir dosya kaydı olmadığı için herhangi bir sonuca ulaşamadılar." diyen Terzi, araştırmalarda Genç'in, öldürüldüğü yere bir kişi tarafından çağrıldığının kesinleştiğini dile getirdi.

Terzi, Genç'i öldürüldüğü yere kimin ne amaçla çağırdığının bilinmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece (olay yerine) tanıdık biri tarafından çağrıldığından eminiz. Şu an itibarıyla polis, telefonu üzerinde araştırmalara devam ediyor fakat araştırmalarda ulaştığımız bir, iki tane engel var: Bu da TikTok ve Snapchat gibi sosyal platformlarının yazışma geçmişlerini vermeye yanaşmaması. Fransa polisinin resmi taleplerine rağmen bu platformlardan herhangi bir dönüş yapılmadı. Herhangi ciddi bir ilerleme yok. Biz Türk devletinden, Türk milletinden bu konuda daha çok destek olmalarını bekliyoruz."

TikTok ve Snapchat yazışmaları katili ortaya çıkarabilir

Terzi, Genç'in öldürüldüğü gece okulundan gelirken normalde ineceği duraktan bir sonrakinde indiğini, bu sırada annesini arayıp 10 dakika sonra evde olacağını söylediğini aktardı.

"Fakat o duraktan indikten sonra birileri tarafından kafasından vurularak infaz edildi." diyen Terzi, Genç'in telefonundaki TikTok ve Snapchat yazışmalarına ulaşılması durumunda katilin ortaya çıkarılacağını Fransız polisinin kendilerine ilettiğini ifade etti.

Terzi, polisin ilettiği bilgiye göre Genç'in ölümünden 20 dakika önce söz konusu uygulamalardan birinden bir mesaj aldığını belirterek, o mesajın içeriği ve kim tarafından gönderildiğinin bilinmediğini, Fransa tarafından bu platformlara iletilen taleplerden ise olumlu yanıt alınamadığını anlattı.

Bu platformlardan geri dönüş sağlanması durumunda polisin verdiği bilgiler ışığında katilin bulacağına emin olduklarını söyleyen Terzi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu konuda yardım talebinde bulundu.

Terzi, "Cumhurbaşkanı'mızın insani değerlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Onun için ondan yardım istiyoruz. Lütfen, bizim dosyamıza el atsın." diye konuştu.

Genç'in yazışma tarihçesini göndermeleri için TikTok ve Snapchat platformlarının yetkilileriyle temasa geçilmesi konusunda destek isteyen Terzi, "Bu genç çocuğumuzu öldürenlerin bulunup hapse gitmesi konusunda yardım istiyoruz. Tabii ki sadece Cumhurbaşkanı'mızdan değil, konuyla ilgili diğer devlet büyüklerimizden de talebimizdir. Vatandaş olarak talebimizdir. İnşallah sesimizi duyarlar ve bize yardımcı olurlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile de görüştüklerini, buradaki yetkililerin de ellerinden geleni yaptığını kendilerine ilettiklerini aktaran Terzi, "Bizim korkumuz şahsen bu: Yazışmaların tarihçelerinin zaman aşımına uğrayarak ana hafızalardan tekrar silinmesi. 6 ay, 7 ay, 12 ay, ne kadar tutuluyor bilmiyorum fakat o görüşmelere mutlaka ulaşmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu: "Yerel makamlar nezdinde takip ediyoruz"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, "15 Aralık'ta (2022) hadise yaşandığından bu yana yerel makamlar nezdinde takibimizi başkonsolosluk olarak yaptık ve halen yapıyoruz." diye konuştu.

Soruşturmanın akıbetini yerel makamlardan sorduklarını ve kendilerine sürecin hala devam ettiği yönünde bilgi verildiğini aktaran Belentepe, hadisenin yaşandığı günden itibaren aileyle temasta olduklarını ve her türlü konsolosluk yardımını sağladıklarını söyledi.

Belentepe, otopsi sürecinin bir an önce tamamlanması için yerel makamlardan yardım istediklerini ve ailenin bir hafta ila 10 gün içinde evlatlarının cenazesini teslim alıp Türkiye'ye göndermesini sağladıklarını kaydetti.

Belentepe, "Cenazeyi teslim almadan önceki süreçte de hadise olur olmaz aileyi evlerinde ziyaret edip taziyelerimizi bildirdik. Akabinde cenazeyi teslim aldıktan sonra da burada düzenlenen cenaze törenine katıldık." şeklinde konuştu.

Genç'in kardeşleriyle de temas halinde olduklarını belirten Belentepe, "Hukuki destek anlamında da kendilerine öneride bulunduk. Başkonsolosluğumuzun hukuki destek konusunda yönlendirmede bulunabileceğini ve bu konuda da her zaman iletişimde olabileceğimizi belirttik. Kendilerine bu anlamda konsolosluk boyutuyla her türlü desteği sağladık." dedi.

Belentepe, üniversitedeki öğretmenlerinin Genç'ten çok memnun olduklarını ve kendisinden çok iyi bir öğrenci olarak söz ettiklerini dile getirerek, "Böyle geleceği parlak bir gencin bu tür bir hadiseyle, böyle elim, üzücü bir hadiseyle hayatını kaybetmesi çok üzüntü verici. O dönem hepimiz açıkçası sarsıldık, üzüldük bunu duyunca. İnanıyorum ki suçlu veya suçlular kimse, adalet tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.