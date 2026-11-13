İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, saat 13.00 itibarıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarısı doğrultusunda kent genelinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

Valilik, fırtına nedeniyle 12 park, koru ve doğal yaşam alanının geçici olarak ziyarete kapatıldığını, iki teleferik hattında seferlerin durdurulduğunu ve çok sayıda vapur ile deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini bildirdi.

74 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Valiliğinin bugün (13 Kasım) yaptığı açıklamaya göre, fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00'den 13.00'e kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştı.

İhbarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve çevre için tehlike oluşturan parçalara ilişkin olduğu belirtildi.

Valilik, ilgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiğini açıkladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, İstanbul'un 39 kaymakamlığı ve ilgili kurumlar olası olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.

Kurumlara, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ve ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ile personel planlamalarının yapılması talimatı verildi.

12 PARK VE KORU ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'daki 12 park, koru ve doğal yaşam alanı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Valiliğin açıkladığı alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Valilik, kapatma kararının ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirtti.

Alanların ne zaman yeniden ziyarete açılacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

İKİ TELEFERİK HATTINDA SEFERLER DURDURULDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla İstanbul'daki iki teleferik hattında seferler durduruldu.

Seferlerin durdurulduğu hatlar:

TF1 Maçka–Taşkışla

TF2 Eyüp–Piyer Loti

Hatların yeniden hizmete alınacağı saate ilişkin açıklama yapılmadı.

ŞEHİR HATLARI'NDA ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Fırtına, İstanbul'da deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Valiliği, Şehir Hatları tarafından çok sayıda vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hatlar şöyle:

Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş

Büyükada–Sedef Adası

Maltepe–Büyükada–Heybeliada–Burgazada–Kınalıada

Beşiktaş–Adalar

Kadıköy–Karaköy–Eminönü

Anadolu Kavağı–Rumeli Kavağı–Sarıyer

Sarıyer–Beykoz

Bostancı–Adalar Ring

Kabataş–Kadıköy–Adalar

Kadıköy–Kabataş

Kadıköy–Üsküdar–Ortaköy

Uzun Boğaz Turu

Kadıköy–Beşiktaş

Eminönü–Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları

Eminönü–Beşiktaş–Ortaköy

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